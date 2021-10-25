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«وزيري»: من حق السائح التصوير بعلم بلاده مع الآثار.. والمنع في حالة واحدة فقط
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الأحد 31 أكتوبر 2021 08:57 مساءً
أردوغان يبلغ بايدن عدم ارتياح تركيا للدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب في سوريا
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الأحد 31 أكتوبر 2021 08:57 مساءً
بعد خسارة فرج عامر.. محمد مجاهد يعلن تنازله عن قضايا بطلان انتخابات سموحة
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الأحد 31 أكتوبر 2021 08:56 مساءً
وست هام يسحق أستون فيلا برباعية
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الأحد 31 أكتوبر 2021 08:56 مساءً
الإحصاء: 52.2% ارتفاعًا فى الصادرات المصرية للمملكة المتحدة.. وانخفاض الواردات
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الأحد 31 أكتوبر 2021 08:55 مساءً
مستقبل سعر الدولار في مصر.. خبير اقتصادي يكشف تأثير الوديعة السعودية على قيمة الجنيه
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الأحد 31 أكتوبر 2021 08:55 مساءً
جوائز أوريون ستار دبي 2021 .. منى المنصوري أفضل مصمم أزياء في الشرق الأوسط
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الأحد 31 أكتوبر 2021 08:54 مساءً
الرئيس الجزائري يأمر بعدم تجديد عقد الغاز مع المغرب
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الأحد 31 أكتوبر 2021 08:47 مساءً
"تقويم التعليم" توقِّع اتفاقية لاعتماد 56% من البرامج الأكاديمية في جامعة حائل
-
الأحد 31 أكتوبر 2021 08:47 مساءً
ماجد عبدالله : "التفاف الجميع هو الحل للعودة لطريق الانتصارات"
-
الأحد 31 أكتوبر 2021 08:47 مساءً
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فيديو اليوم السابع
وزارة الصحة تعلن تسجيل 15 محافظة صفر انتظار لرسائل تلقى لقاح كورونا
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 25 أكتوبر 2021 12:06 مساءً
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