«نتائج طيبة وأداء متواضع» .. نجم تونس يعلق على أداء موسيماني مع الأهلي

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علق المدرب التونسي أنيس بوجلبان لاعب وسط الأهلي السابق على مستوى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي حالياً ، والذي توج معه بلقبي دوري أبطال إفريقيا في آخر موسمين.

وقال أنيس بوجلبان في تصريحات تليفزيونية أن اللعب للأهلي شرف كبير وأن قميص الأهلي لا يقدر بثمن ومن يلعب للأهلي عليه أن يدفع من أجل الشعبية الكبيرة التي يكتسبها بعد انضمامه للقلعة الحمراء.

وتابع أنيس بوجلبان معلقاً على المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي: موسيماني يحقق نتائج طيبة، رغم أنه لم يحقق الأداء المنتظر من الجماهير، وقد لا يوجد قبول بعض الشيء بشأن أدائه ؛ لأن الأهلي لا يقدم أفضل أداء معه وأتمنى أن يتحسن الأداء مع موسيماني في الفترة القادمة.

ومثل أنيس بوجلبان الأهلي لفترة سابقة من مسيرته الرياضية حصد خلالها الكثير من الألقاب رفقة الساحر البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي.

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل في افتتاح بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد.