الأهلى يواجه المقاولون العرب فى بطولة الجمهورية

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يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦ اليوم الاثنين مع مضيفه المقاولون العرب، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر، ضمن الجولة الرابعة من بطولة الجمهورية.

يدخل «أهلي ٢٠٠٦» المباراة بهدف مواصلة انتصاراته بعدما فاز في أول ٣ مباريات من الموسم، وجمع ٩ نقاط بالعلامة الكاملة، في مشواره نحو الحفاظ على لقب بطولة الجمهورية والتتويج به للمرة الثانية على التوالي.

وفي اللقاء الماضي فاز «أهلي ٢٠٠٦» على إنبي بهدفين مقابل هدف، حيث افتتح عمر معوض التسجيل للأهلي بهدف رائع بتسديدة مقصية خلفية، ثم تعادل إنبي في الشوط الثاني، قبل أن يسجل البديل محمد أحمد سعد «شيبة» الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الأخيرة، بمهارة مميزة بعد مراوغة اثنين من مدافعي إنبي.

وفاز «أهلي ٢٠٠٦» على كل من الشرقية للدخان في الجولة الأولى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز في الجولة الثانية على غزل المحلة، بخمسة أهداف مقابل هدف، قبل أن يفوز على إنبي بهدفين لهدف، مسجلًا ١٠ أهداف، مقابل ٣ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2006 كلا من سامر عبدالرحمن مديرًا فنيًّا، وأحمد عبدالرؤوف مدربًا عامًّا، ومحمد فتوح مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، وفجر الإسلام رفعت مخطط أحمال، وإبراهيم خاطر أخصائي التدليك.