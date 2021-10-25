الإصابات تزعج بروكسى بالرغم من تصدره لمجموعة الإسكندرية

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وواصل فريق بروكسى انتصاراته للأسبوع الخامس على التوالى، ضمن مباريات مجموعة الإسكندرية بعد فوزه على ايتاى البارود بهدف نظيف ليصل للنقطة ١٥ متربعا منفردا على قمة المجموعة بعد هزيمة طلائع الأسطول بهدف أمام نادى كوم حماده ورغم الحصول على الثلاث نقاط إلا أن فرحة مسئولى بروكسى لم تكتمل مع استمرار سقوط ضحايا جدد للإصابات التى تطارد الفريق فى كل مباراة .

وأصبحت شبح تهدد قمة الفريق الفترة القادمة فقد انضم الثنائي محمد صبرى ويوسف الدون هداف الفريق والمجموعة لقائمة المصابين حيث اصيب الاول بكسر فى انكل القدم والثانى تعرض لكسر فى الأنف ويواجه الجهاز الفنى مشكلة كبيرة قبل مباراته الهامة المقبلة مع نهضة العامرية للغيابات العديدة نلجوم الفريق مالك صقر وميدو ومحسن شعبان ومحمد العزب فضلا عن الثنائي الذى أصيب أمس.

وأعرب محمد حامد المدير الفنى للفريق عن سعادته لاستمرار مسلسل الانتصارات والوصول للنقطة ١٥ من خمسة مباريات بنسبة نجاح ١٠٠% وأبدى حامد قلقه الشديد لسوء الحظ الذى يواجه الفريق للإصابات المتتالية مشيرا إلى ان معظمها إصابات شديدة تحتاج لفترات طويلة للعلاج مؤكدا أنه لم يعد أمام الجهاز الفنى الا الاعتماد على بعض العناصر المميزة من قطاع الناشئين لسد النقص الشديد لغياب أكثر من سبعة لاعبين من العناصر الأساسية للفريق.