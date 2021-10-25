تعليق مثير من «المجري» مصطفى عبده على تألق محمد صلاح

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علق نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق والإعلامي الحالي مصطفى عبده على التألق اللافت للأنظار للنجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول الإنجليزي في الفترة الأخيرة.

وقاد محمد صلاح مساء السبت فريقه ليفربول للفوز على نظيره مانشستر يونايتد بخمسة أهداف للاشيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرض ملعب أولد ترافورد ضمن الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان محمد صلاح قد أدلى بتصريحات صبيحة يوم مباراة مانشستر يونايتد كشف فيها عن أنه اللاعب الأفضل في العالم في الفترة الحالية.

مصطفى عبده - صورة أرشيفية

وكتب مصطفى عبده المشهور بلقب «المجري» عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر اليوم الاثنين: صباح أمس قال أنا أفضل لاعب في العالم حاليًا وفي مساء نفس اليوم برهن على ذلك.. هاتريك صلاح في مسرح الأحلام لم يتوقعه إلا صلاح لأنه استثنائي حقا.