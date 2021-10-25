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بوجلبان يتغزل في 7 من نجوم الأهلي .. ويؤكد: حزين لرحيل هذين اللاعبين

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بوجلبان يتغزل في 7 من نجوم الأهلي .. ويؤكد: حزين لرحيل هذين اللاعبين بوجلبان يتغزل في 7 من نجوم الأهلي .. ويؤكد: حزين لرحيل هذين اللاعبين

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علق المدرب التونسي أنيس بوجلبان لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي السابق على مستوى عدد من لاعبي الجيل الحالي في النادي الأهلي مؤكداً أنهم يملكون قدرات فنية كبيرة ويمثلون قوة كبيرة ترجح كفة المارد الأحمر في الكثير من المباريات.

وقال أنيس بوجلبان في تصريحات تليفزيونية إنه معجب جداً بمستوى اللاعب المالي أليو ديانج، نجم خط وسط القلعة الحمراء مشيراً إلى أنه لاعب بمواصفات أوروبية، ويقدم مستويات مميزة مع الأهلي.

وقال بوجلبان: قمت بترشيح الدبابة ديانج من أجل الانضمام للقلعة الحمراء، بعدما وجدت أنه يملك إمكانيات فنية عالية.

وتابع أنيس بوجلبان: محمد مجدي أفشة لاعب ممتع وعلي معلول نجم كبير ولديه قدرات فنية رائعة، أما بدر بانون فهو مدافع أنيق وكلما رأيته تذكرت عماد النحاس.

وأضاف بوجلبان: محمد شريف كان مفاجأة بالنسبة لي لأن الأهلي وجد فيه مواصفات رأس الحربة الذي كان يبحث عنه إلى أن وجدها في أحد أبنائه محمد شريف، أما محمود عبدالمنعم كهربا فلاعب مميز، وانتظر منه الكثير الفترة المقبلة وقد كان من أفضل اللاعبين في مباراة الحرس الوطني الأخيرة، ويبقى المخضرم وليد سليمان أسطورة الجيل الحالي في الأهلي.

في شأن آخر، أعرب أنيس بوجلبان عن حزنه لرحيل ثنائي الأهلي اللذين رافقهما خلال مشواره حسام عاشور وأحمد فتحي، وأضاف: كنت أتمنى استمرار عاشور وفتحي لأنهما حققا إنجازات كبيرة مع الفريق وكان يجب أن يختتما المشوار في النادي.

المصرى اليوم

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