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كريستين ستيوارت : لم أقدم سوى 5 أفلام جيدة في مشواري

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كريستين ستيوارت : لم أقدم سوى 5 أفلام جيدة في مشواري كريستين ستيوارت : لم أقدم سوى 5 أفلام جيدة في مشواري

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قالت الممثلة الشهيرة كريستين ستيوارت إنها «من المحتمل أن تكون قد صنعت 5 أفلام جيدة فقط» في مسيرتها المهنية، وتابعت خلال مقابلة مع صحيفة «صنداي تايمز» عن فيلمها الأخير «سبنسر» الذي جسدت فيه دور الأميرة الراحلة ديانا: «لقد صنعت على الأرجح 5 أفلام جيدة حقًا، من بين 45 أو 50 فيلمًا؟ تلك التي قدمتها».
وأوضحت الممثلة البالغة من العمر 31 عامًا، أنها تبحث عن كيف يمكن أن يكون اختيار الأدوار في حياتها المهنية بمثابة «لقطة كاملة» لها تختتم بها مشوارها مع مرور السنوات.
وأشارت الممثلة التي لمع نجمها بسلسلة مصاصي الدماء «TWILIGHT»، إن الأفلام التي شاركت فيها هي الأكثر تحيزًا لتشمل الأفلام الذي أخرجه أوليفييه أساياس Clouds of Sils Maria (2014) وPersonal Shopper (2016).

كريستين ستيوارت في فيلم سبنسر - صورة أرشيفية

وجسدت كريستين ستيوارت، دور الأميرة ديانا سبنسر، في فيلم «Spencer» من إخراج التشيلي بابلو لارين، والذي عرض في مهرجان فينيسيا مؤخرا.

وتدور أحداث الفيلم حول «ديانا»، خلال أسبوع واحد، عندما قررت أن زواجها من ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز لم يكن موفقا وقررت الانفصال عنه.

ومن أشهر أفلام كريستين ستيوارت، سلسلة The Twilight التي بدأت عام 2008، وفيلم Clouds of Sils Maria، وPersonal Shopper، وClouds of Sils Maria.

المصرى اليوم

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