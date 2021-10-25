بالتزكية.. «طلعت» رئيسا لشعبة المحمول و«رمضان» و«عبدالفتاح» نائبان

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شكلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مجلس إدارة شعبة تجار المحمول من جديدة لفترة 4 سنوات قادمة بعد انتهاء مدته السابقة حسب لائحة الشعب النوعية بالغرف التجارية.

جاء ذلك اليوم خلال جلسة إجراءات ترأسها احمد الوسيمي، نائب رئيس غرفة القاهرة، فيما أعلن الوسيمي عن تشكيل مجلس إدارة الشعبة وهيئة مكتبها بالتزكية حيث تم اختيار محمد طلعت رئيسا وليد رمضان، نائب أول وعاهد عبدالفتاح، نائب ثان وحسن عفيفي، سكرتيرا عاما للشعبة.

وقال نائب رئيس غرفة القاهرة أن إعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة يأتي ضمن توجيهات المهندس ابراهيم العربي بان كل شعبة لابد ان يكون لها رؤية وخطة لتنمية وتطوير قطاعها ومن خلال اعادة تشكيل الشعبة سيتم وضع رؤية وخطة عامة تتضمن محاور تطوير وتنمية قطاع المحمول وسيرفعها مجلس ادراتها إلى المهندس ابراهيم العربي .

وقال محمد طلعت عقب انتهاء تشكيل مجلس إدارة الشعبة إن هذا المجلس عليه مسئولية طرح مقترحات، والسعي إلى تطوير هذا القطاع بما يتواكب مع التطورات المحلية والعالمية.

وقال وليد رمضان انه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة تشكيل مجموعة لجان نوعية من مجلس إدارة الشعبة وجمعيتها العمومية لبحث كافة الملفات التي تتعلق بهذا القطاع بشكل متخصص.