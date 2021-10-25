دعا للتعاون العالمي ضد الإرهاب وتغير المناخ ..الرئيس الصيني: نتمسك بالسلام العالمي

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دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم إلى مزيد من التعاون العالمي فيما يتعلق بمشكلات مثل الإرهاب وتغير المناخ والأمن السيبراني، وذلك في خطاب له اليوم بمناسبة الذكرى الخمسين لعودة الصين إلى الأمم المتحدة، وفقا لوسائل إعلام محلية صينية .

وتعهد بينغ بتتمسك بلاده دوما بالسلام العالمي والقواعد الدولية وسط مخاوف أبدتها الولايات المتحدة ودول أخرى بشأن مد الصين لنفوذها بشكل متزايد على الساحة الدولية.

جاءت التصريحات بعد أن قالت تايوان هذا الشهر إن التوتر العسكري مع الصين بلغ أسوأ مستوياته في أكثر من 40 عاما وسط تزايد المخاوف من أن تلجأ جارتها العملاقة للقوة العسكرية لاستعادة الجزيرة ذات الحكم الذاتي والتي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

ونقلت وكالة أنباء شينخوا الرسمية عن «شي» قوله، إن بلاده ستكون دائما «من بناة السلام العالمي» و«حاميا للنظام الدولي».

يذكر أن الأمم المتحدة صوتت في عام 1971 لصالح الاعتراف بجمهورية الصين الشعبية طاردة تايوان من عضويتها.

و أكدت الصين على مطالباتها بأراض متنازع عليها على الحدود مع الهند ومع بعض دول جنوب شرق آسيا في بحر الصين الجنوبي ومع اليابان بشأن بعض الجزر في بحر الصين الشرقي.

وكان المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة ما شياو قوانغ، قد طالب الولايات المتحدة أن تلتزم بشكل صارم بمبدأ «صين واحدة» والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، وأن تحترم الالتزامات التي قطعتها تجاه الصين بشأن قضية تايوان

وحث واشنطن على التعامل مع الأمور المتعلقة بتايوان بشكل صحيح، والامتناع عن إرسال إشارات خاطئة إلى القوى الانفصالية الساعية لما يسمى «استقلال تايوان»، وتجنب إلحاق المزيد من الضرر بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان، مؤكدا أن قضية تايوان شأن داخلي صيني بحت ولا تقبل أي تدخل من قوى خارجية.