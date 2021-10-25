أخبار عاجلة

«وزيري»: من حق السائح التصوير بعلم بلاده مع الآثار.. والمنع في حالة واحدة فقط -
أردوغان يبلغ بايدن عدم ارتياح تركيا للدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب في سوريا -
بعد خسارة فرج عامر.. محمد مجاهد يعلن تنازله عن قضايا بطلان انتخابات سموحة -
وست هام يسحق أستون فيلا برباعية -
الإحصاء: 52.2% ارتفاعًا فى الصادرات المصرية للمملكة المتحدة.. وانخفاض الواردات -
مستقبل سعر الدولار في مصر.. خبير اقتصادي يكشف تأثير الوديعة السعودية على قيمة الجنيه -
جوائز أوريون ستار دبي 2021 .. منى المنصوري أفضل مصمم أزياء في الشرق الأوسط -
الرئيس الجزائري يأمر بعدم تجديد عقد الغاز مع المغرب -
"تقويم التعليم" توقِّع اتفاقية لاعتماد 56% من البرامج الأكاديمية في جامعة حائل -
ماجد عبدالله : "التفاف الجميع هو الحل للعودة لطريق الانتصارات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

دعا للتعاون العالمي ضد الإرهاب وتغير المناخ ..الرئيس الصيني: نتمسك بالسلام العالمي

Print
دعا للتعاون العالمي ضد الإرهاب وتغير المناخ ..الرئيس الصيني: نتمسك بالسلام العالمي دعا للتعاون العالمي ضد الإرهاب وتغير المناخ ..الرئيس الصيني: نتمسك بالسلام العالمي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم إلى مزيد من التعاون العالمي فيما يتعلق بمشكلات مثل الإرهاب وتغير المناخ والأمن السيبراني، وذلك في خطاب له اليوم بمناسبة الذكرى الخمسين لعودة الصين إلى الأمم المتحدة، وفقا لوسائل إعلام محلية صينية .

وتعهد بينغ بتتمسك بلاده دوما بالسلام العالمي والقواعد الدولية وسط مخاوف أبدتها الولايات المتحدة ودول أخرى بشأن مد الصين لنفوذها بشكل متزايد على الساحة الدولية.

جاءت التصريحات بعد أن قالت تايوان هذا الشهر إن التوتر العسكري مع الصين بلغ أسوأ مستوياته في أكثر من 40 عاما وسط تزايد المخاوف من أن تلجأ جارتها العملاقة للقوة العسكرية لاستعادة الجزيرة ذات الحكم الذاتي والتي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

ونقلت وكالة أنباء شينخوا الرسمية عن «شي» قوله، إن بلاده ستكون دائما «من بناة السلام العالمي» و«حاميا للنظام الدولي».

يذكر أن الأمم المتحدة صوتت في عام 1971 لصالح الاعتراف بجمهورية الصين الشعبية طاردة تايوان من عضويتها.

و أكدت الصين على مطالباتها بأراض متنازع عليها على الحدود مع الهند ومع بعض دول جنوب شرق آسيا في بحر الصين الجنوبي ومع اليابان بشأن بعض الجزر في بحر الصين الشرقي.

وكان المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة ما شياو قوانغ، قد طالب الولايات المتحدة أن تلتزم بشكل صارم بمبدأ «صين واحدة» والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، وأن تحترم الالتزامات التي قطعتها تجاه الصين بشأن قضية تايوان

وحث واشنطن على التعامل مع الأمور المتعلقة بتايوان بشكل صحيح، والامتناع عن إرسال إشارات خاطئة إلى القوى الانفصالية الساعية لما يسمى «استقلال تايوان»، وتجنب إلحاق المزيد من الضرر بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان، مؤكدا أن قضية تايوان شأن داخلي صيني بحت ولا تقبل أي تدخل من قوى خارجية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«وزيري»: من حق السائح التصوير بعلم بلاده مع الآثار.. والمنع في حالة واحدة فقط

«وزيري»: من حق السائح التصوير بعلم بلاده مع الآثار.. والمنع في حالة واحدة فقط

أردوغان يبلغ بايدن عدم ارتياح تركيا للدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب في سوريا

أردوغان يبلغ بايدن عدم ارتياح تركيا للدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب في سوريا

بعد خسارة فرج عامر.. محمد مجاهد يعلن تنازله عن قضايا بطلان انتخابات سموحة

بعد خسارة فرج عامر.. محمد مجاهد يعلن تنازله عن قضايا بطلان انتخابات سموحة

وست هام يسحق أستون فيلا برباعية

وست هام يسحق أستون فيلا برباعية