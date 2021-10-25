"صحة نجران" تُطلق مبادرة "أيادٍ خضراء" لغرس 20 ألف شجرة

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بالمستشفيات والمراكز الصحية ضمن مبادرة السعودية الخضراء لزراعة 10 مليارات شجرة

في إطار مبادرة السعودية الخضراء، التي تستهدف زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود المقبلة، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة وزيادة نسبة الغطاء النباتي، أطلق مدير عام صحة نجران الدكتور ابراهيم بن صالح بني هميم، اليوم الإثنين مبادرة أيادٍ خضراء، لزراعة 20 ألف شجرة في مستشفيات صحة نجران ومراكزها الصحية، في مبادرة تعد الأولى من نوعها في المنطقة وعلى مستوى المرافق الصحية.

وأوضحت صحة نجران أنها تهدف من هذه المبادرة إلى الاستفادة من المساحات المتاحة في مرافقها الصحية التي تقدر مساحتها بـ ٢٠٠ ألف متر مربع، لتحسين جودة الهواء وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي وتحقيق استدامة، ومكافحة التصحر.

وأشارت إلى إطلاقها أيضاً بالتزامن مع مبادرة أيادٍ خضراء، مبادرة للحد من الانبعاثات الكربونية الصادرة من النفايات الطبية والعادية تحت شعار "بيئتنا نقية" يتم من خلالها تقليل ومعالجة والتخلص من النفايات الطبية والعادية والمحافظة على البيئة من التلوّث وتوفير بيئة صحية سليمة بالمنشآت.

ويتزامن ذلك مع إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء -حفظه الله-، النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض، الذي يعنى بإطلاق المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات التي تم الإعلان عنها سابقاً، بما يحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، وإعلان سموه في كلمته الافتتاحية لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء، إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات النوعية في المملكة لتكون خريطة طريق لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، التي من شأنها المساهمة في تحقيق المستهدفات الطموحة لمبادرة السعودية الخضراء.