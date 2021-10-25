بسبب خلافات الجيرة.. إصابة 5 أشخاص في مشاجرة في بنها

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أصيب 5 أشخاص في مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة بنها بسبب خلافات الجيرة وتم ضبط طرفى المشاجرة وتبادلا الاتهامات فيما بينهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور مركز شرطة بنها بلاغا من الأهالى بحدوث مشاجرة ومصابين بقرية الشموت دائرة المركز تم إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية فانتقلت قوات الأمن وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول «م إج» 37 سنة ربة منزل وزوجها «م ع ع» 41 سنة وشقيقه «ع ع ع» 37 سنة وجميعهم مصابين.

وطرف ثان «إ ع إ» 27 سنة وشقيقه «أ ع إ» 16 سنة مصابين وذلك لحدوث مشادة كلامية بسبب خلافات الجيرة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف على الأخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات وتم ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.