تصدير 25 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا لماليزيا

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وأنه تم تداول 31000 طن بضائع و356 شاحنة، وشملت حركة الواردات 600 طن بضائع و152 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 30400 طن بضائع و204 شاحنات.

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينتين Dione وبوسيدون إكسبريس، بينما تغادر السفينة Jumana وعلى متنها 25 ألف طن فوسفات متجهة إلى ماليزيا، فيما غادر الميناء، أمس، ثلاث سفن، وهى الحرية وبوسيدون إكسبريس وأمل، كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين عمان وسينا.