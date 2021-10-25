ورشة عمل لتقييم عناصر الحوكمة الإكلينيكية بمنشآت «الرعاية الصحية» في الأقصر

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أعلنت الرعاية الصحية بالأقصر، أنه في إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، نحو إنشاء نظام متكامل للحوكمة الإكلينيكية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية في محافظات التأمين الصحي الشامل الجديد.

وتم تقييم تطبيق عناصر الحوكمة الإكلينيكية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية في محافظة الأقصر؛ تمهيدًا للتدريب على أحدث مفاهيم الحوكمة ومكوناتها وأهدافها وكيفية تطبيقها في تلك المنشآت، بواسطة فريق من الخبراء من الهيئة العامة للرعاية الصحية ووحدة الحوكمة الإكلينيكية التابعة لمعهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وضم التقييم كلًا من الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية للشؤون الفنية، أ.د. نبيل دويدار، رئيس وحدة الحوكمة الإكلينيكية بمعهد البحوث الطبية جامعة الإسكندرية، د. رحاب قنصوة، عضو بالمكتب الفني لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، د. نوران الدسوقي، عضو بالمكتب الفني لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، د. ريهام فتحي، عضو بالمكتب الفني للمدير التنفيذي للهيئة، د. سالي مصطفى، عضو وحدة الحوكمة الإكلينيكية بمعهد البحوث الطبية جامعة الإسكندرية، بجانب د. إيمان السيد، عضو وحدة الحوكمة الإكلينيكية بمعهد البحوث الطبية جامعة الإسكندرية، د. راماز حسين، عضو وحدة الحوكمة الإكلينيكية بمعهد البحوث الطبية جامعة الإسكندرية.

ويضمن التقييم إنشاء نظام متكامل للحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل، تقديم رعاية صحية بتلك المنشآت، تتضمن خدمات صحية آمنة وعالية الجودة، كما تضمن حق المريض في العلاج وفق بروتوكولات ومناهج علاجية مطابقة لأعلى معايير السلامة والجودة العالمية.