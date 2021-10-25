أخبار عاجلة

«وزيري»: من حق السائح التصوير بعلم بلاده مع الآثار.. والمنع في حالة واحدة فقط -
أردوغان يبلغ بايدن عدم ارتياح تركيا للدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب في سوريا -
بعد خسارة فرج عامر.. محمد مجاهد يعلن تنازله عن قضايا بطلان انتخابات سموحة -
وست هام يسحق أستون فيلا برباعية -
الإحصاء: 52.2% ارتفاعًا فى الصادرات المصرية للمملكة المتحدة.. وانخفاض الواردات -
مستقبل سعر الدولار في مصر.. خبير اقتصادي يكشف تأثير الوديعة السعودية على قيمة الجنيه -
جوائز أوريون ستار دبي 2021 .. منى المنصوري أفضل مصمم أزياء في الشرق الأوسط -
الرئيس الجزائري يأمر بعدم تجديد عقد الغاز مع المغرب -
"تقويم التعليم" توقِّع اتفاقية لاعتماد 56% من البرامج الأكاديمية في جامعة حائل -
ماجد عبدالله : "التفاف الجميع هو الحل للعودة لطريق الانتصارات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طلاب الكليات العسكرية يؤدون يمين الولاء أمام الرئيس

Print
طلاب الكليات العسكرية يؤدون يمين الولاء أمام الرئيس السيسي طلاب الكليات العسكرية يؤدون يمين الولاء أمام الرئيس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى المتخرجون الجُدد من الكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية، اليوم الإثنين، يمين الولاء خلال حفل تخرجهم، في ساحة العرض الخاصة بالكلية الحربية، بحضور الرئيس عبدالفتاح والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وردد خريجو الكلية الحربية، خلال اليمين : «أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أكون جنديًا وفيًّا لجمهورية العربية محافظًا على أمنها وسلامتها، حاميًا ومدافعًا عنها في البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، مطيعًا للأوامر العسكرية منفذًا لأوامر قادتي محافظًا على سلاحي لا أتركه قط حتى أذوق الموت، والله على ما أقوله شهيد».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الإحصاء: 52.2% ارتفاعًا فى الصادرات المصرية للمملكة المتحدة.. وانخفاض الواردات

الإحصاء: 52.2% ارتفاعًا فى الصادرات المصرية للمملكة المتحدة.. وانخفاض الواردات

مستقبل سعر الدولار في مصر.. خبير اقتصادي يكشف تأثير الوديعة السعودية على قيمة الجنيه

مستقبل سعر الدولار في مصر.. خبير اقتصادي يكشف تأثير الوديعة السعودية على قيمة الجنيه

«خارجية النواب» تناقش أزمة «إساءة القنصليات للمصريين بالخارج»

«خارجية النواب» تناقش أزمة «إساءة القنصليات للمصريين بالخارج»

مستشار رئيس الوزراء: أرشفنا مليار مستند.. والخبرات المصرية تؤمن البيانات الإلكترونية العربية

مستشار رئيس الوزراء: أرشفنا مليار مستند.. والخبرات المصرية تؤمن البيانات الإلكترونية العربية