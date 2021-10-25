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أدى المتخرجون الجُدد من الكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية، اليوم الإثنين، يمين الولاء خلال حفل تخرجهم، في ساحة العرض الخاصة بالكلية الحربية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وردد خريجو الكلية الحربية، خلال اليمين : «أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أكون جنديًا وفيًّا لجمهورية مصر العربية محافظًا على أمنها وسلامتها، حاميًا ومدافعًا عنها في البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، مطيعًا للأوامر العسكرية منفذًا لأوامر قادتي محافظًا على سلاحي لا أتركه قط حتى أذوق الموت، والله على ما أقوله شهيد».