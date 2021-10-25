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نقيب الفلاحين: انخفاض انتاجية محصول الزيتون 50% بسبب التغيرات المناخية

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نقيب الفلاحين: انخفاض انتاجية محصول الزيتون 50% بسبب التغيرات المناخية نقيب الفلاحين: انخفاض انتاجية محصول الزيتون 50% بسبب التغيرات المناخية

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قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إنن محصول الزيتون في تضرر ضرر بالغ هذا الموسم وانخفضت انتاجيته انخفاض كبير بسبب ارتفاع درجات الحرارة وقت تزهير وعقد الزيتون .

لافتا أن انتاجية هذا العام انخفضت باكثر من50% عن الموسم السابق متوقعا ان يؤدي ذلك لارتفاع الزيتون ومشتقاته .

وأضاف أبوصدام :«مصر تزرع نحو 240 ألف فدان من الزيتون بهم ما يزيد عن 200 الف فدان اشجار مثمره، بانتاج سنوي يزيد عن700ألف طن من ثمار الزيتون، ومزارعي الزيتون سوف يتعرضون لخسائر كبيرة هذا الموسم لقلة الانتاجية التي انخفض انتاجتها هذا العام إلى اقل من50% من الانتاج الطبيعي لها حيث تحتاج أشجار الزيتون إلى برودة الجو حتي تعطي الإنتاجيه المثلي إلا أن ارتفاع درجات الحرارة هذا الموسم تسبب في ضرر بالغ لمزارع الزيتون» .

وأكد أبوصدام أن أهم اصناف الزيتون التي تزرع في مصر هي العجيزي وزتون التفاح والبيكول والكالاماتا، مشيرا أن الرئيس عبدالفتاح أطلق مبادرة عام 2015 لزراعة 100 مليون شجرة زيتون، وهذه المبادرة سوف يكون لها ابلغ الأثر في حفاظ مصر على المرتبة الأولي عالميا في انتاج الزيتون، حيث تقدر عدد اشجار الزيتون في مصر حاليا بنحو65 مليون شجره تمثل نحو13% من اجمالي اشجار الفاكهة في مصر تقريبا 80 %منها زيتون مائده و20% اصناف زيتون زيتيه موزعه في عدة محافظات مصريه اشهرها الوادي الجديد وسيناء والجيزه والفيوم والبحيره واسيوط والاسماعليه والمنيا.

ولفت نقب الفلاحين أن شجرة الزيتون تنتج نحو3كيلو في العام الثالث من زراعتها ونحو 10كيلو في العام الرابع من زراعتها ونحو 20 كيلو في العام السادس، وبعد 8سنوات يصل انتاجها حسب النوع ومكان الزراعه إلى انتاج 70كيلو تقريبا، وكان كيلو الزيتون يباع في المزرعة خلال العام الماضي من7 الي12جنيه حسب النوع وتراوح سعره هذا الموسم من18 إلى 25 جنيه مما يتوقع ارتفاع الزيتون المخلل وزيت الزيتون .

المصرى اليوم

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