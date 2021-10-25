أخبار عاجلة

«وزيري»: من حق السائح التصوير بعلم بلاده مع الآثار.. والمنع في حالة واحدة فقط -
أردوغان يبلغ بايدن عدم ارتياح تركيا للدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب في سوريا -
بعد خسارة فرج عامر.. محمد مجاهد يعلن تنازله عن قضايا بطلان انتخابات سموحة -
وست هام يسحق أستون فيلا برباعية -
الإحصاء: 52.2% ارتفاعًا فى الصادرات المصرية للمملكة المتحدة.. وانخفاض الواردات -
مستقبل سعر الدولار في مصر.. خبير اقتصادي يكشف تأثير الوديعة السعودية على قيمة الجنيه -
جوائز أوريون ستار دبي 2021 .. منى المنصوري أفضل مصمم أزياء في الشرق الأوسط -
الرئيس الجزائري يأمر بعدم تجديد عقد الغاز مع المغرب -
"تقويم التعليم" توقِّع اتفاقية لاعتماد 56% من البرامج الأكاديمية في جامعة حائل -
ماجد عبدالله : "التفاف الجميع هو الحل للعودة لطريق الانتصارات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تقيم مؤتمر «ديفلاج» لدعم الريف المصري في أسبوع القاهرة للمياه 2021

Print
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تقيم مؤتمر «ديفلاج» لدعم الريف المصري في أسبوع القاهرة للمياه 2021 الجامعة الأمريكية بالقاهرة تقيم مؤتمر «ديفلاج» لدعم الريف المصري في أسبوع القاهرة للمياه 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقيم مشروع ديفلاج DeVilag التابع لمركز الأبحاث التطبيقية للبيئة والاستدامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، مؤتمر ديفلاج، كجزء من فعالية أسبوع المياه في القاهرة 2021 تحت عنوان: «نحو مسار مشترك للإدارة المستدامة للزراعة في ».

يحضر المؤتمر السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج التي ستلقي الخطاب الافتتاحي للمؤتمر إلى جانب الدكتور هاني سويلم، الأستاذ بمعهد الصحة العالمية والبيئة البشرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والمدير المؤسس لـمركز الأبحاث التطبيقية للبيئة والاستدامة وبرنامج الدراسات العليا للتنمية المستدامة. ويشهد المؤتمر كوكبة من الاستشاريين والعلماء وصناع القرار الذين سيشاركون في جلسات مختلفة وعلى مدار يوم كامل سيناقشون العديد من الموضوعات ذات الصلة.

جدير بالذكر أن مشروع ديفلاج والذي يستمر لمدة 3 سنوات، يهدف إلى دعم المجتمع الريفي المصري من خلال توفير الخريجين المؤهلين الذين يمكنهم تحسين الإنتاجية الزراعية وتمكين انتاج غذائي أكثر استدامة، وتنمية القري الفقيرة وتعزيز دخل المزارعين وظروفهم المعيشية للحد من الهجرة إلى المدن أو خارجها. سيناقش المؤتمر موضوعات مهمة ومختلفة مثل تحديات وفرص التنمية الزراعية المستدامة في مصر والتعليم من أجل التنمية المستدامة والهجرة ودور الاتحاد الأوروبي في دعم أجندة أهداف التنمية المستدامة في مصر.

يشارك في تمويل مشروع ديفلاج برنامج ERASMUS + التابع للاتحاد الأوروبي. ويتضمن المشروع تطوير المناهج الدراسية فيما يخص موضوعات مثل الزراعة المستدامة والهجرة والتنمية كجزء من برنامج ماجستير التنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. يضم المشروع عدة شركاء منهم ثلاث جامعات أوروبية وثلاث جامعات مصرية وهي جامعة RWTH آخن، الجامعة السويدية للعلوم الزراعية، جامعة نيقوسيا، جامعة القاهرة، وجامعة الفيوم، وجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، ومركز البحوث الزراعية (ARC).

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الإحصاء: 52.2% ارتفاعًا فى الصادرات المصرية للمملكة المتحدة.. وانخفاض الواردات

الإحصاء: 52.2% ارتفاعًا فى الصادرات المصرية للمملكة المتحدة.. وانخفاض الواردات

مستقبل سعر الدولار في مصر.. خبير اقتصادي يكشف تأثير الوديعة السعودية على قيمة الجنيه

مستقبل سعر الدولار في مصر.. خبير اقتصادي يكشف تأثير الوديعة السعودية على قيمة الجنيه

«خارجية النواب» تناقش أزمة «إساءة القنصليات للمصريين بالخارج»

«خارجية النواب» تناقش أزمة «إساءة القنصليات للمصريين بالخارج»

مستشار رئيس الوزراء: أرشفنا مليار مستند.. والخبرات المصرية تؤمن البيانات الإلكترونية العربية

مستشار رئيس الوزراء: أرشفنا مليار مستند.. والخبرات المصرية تؤمن البيانات الإلكترونية العربية