الجامعة الأمريكية بالقاهرة تقيم مؤتمر «ديفلاج» لدعم الريف المصري في أسبوع القاهرة للمياه 2021

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يقيم مشروع ديفلاج DeVilag التابع لمركز الأبحاث التطبيقية للبيئة والاستدامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، مؤتمر ديفلاج، كجزء من فعالية أسبوع المياه في القاهرة 2021 تحت عنوان: «نحو مسار مشترك للإدارة المستدامة للزراعة في مصر».

يحضر المؤتمر السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج التي ستلقي الخطاب الافتتاحي للمؤتمر إلى جانب الدكتور هاني سويلم، الأستاذ بمعهد الصحة العالمية والبيئة البشرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والمدير المؤسس لـمركز الأبحاث التطبيقية للبيئة والاستدامة وبرنامج الدراسات العليا للتنمية المستدامة. ويشهد المؤتمر كوكبة من الاستشاريين والعلماء وصناع القرار الذين سيشاركون في جلسات مختلفة وعلى مدار يوم كامل سيناقشون العديد من الموضوعات ذات الصلة.

جدير بالذكر أن مشروع ديفلاج والذي يستمر لمدة 3 سنوات، يهدف إلى دعم المجتمع الريفي المصري من خلال توفير الخريجين المؤهلين الذين يمكنهم تحسين الإنتاجية الزراعية وتمكين انتاج غذائي أكثر استدامة، وتنمية القري الفقيرة وتعزيز دخل المزارعين وظروفهم المعيشية للحد من الهجرة إلى المدن أو خارجها. سيناقش المؤتمر موضوعات مهمة ومختلفة مثل تحديات وفرص التنمية الزراعية المستدامة في مصر والتعليم من أجل التنمية المستدامة والهجرة ودور الاتحاد الأوروبي في دعم أجندة أهداف التنمية المستدامة في مصر.

يشارك في تمويل مشروع ديفلاج برنامج ERASMUS + التابع للاتحاد الأوروبي. ويتضمن المشروع تطوير المناهج الدراسية فيما يخص موضوعات مثل الزراعة المستدامة والهجرة والتنمية كجزء من برنامج ماجستير التنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. يضم المشروع عدة شركاء منهم ثلاث جامعات أوروبية وثلاث جامعات مصرية وهي جامعة RWTH آخن، الجامعة السويدية للعلوم الزراعية، جامعة نيقوسيا، جامعة القاهرة، وجامعة الفيوم، وجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، ومركز البحوث الزراعية (ARC).