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"جامعة طيبة" تُوقّع اتفاقية تعاون مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجددة

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"جامعة طيبة" تُوقّع اتفاقية تعاون مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجددة "جامعة طيبة" تُوقّع اتفاقية تعاون مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجددة
لاستضافة محطات الرصد وقياس مصادر الطاقة الشمسية والرياح

وقّعت جامعة طيبة، مذكرة تعاون مشترك مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة "عن بُعد"، في اتفاقية إنشاء شراكة بين المدينة والجامعة؛ لاستضافة محطات الرصد وقياس مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإمكانية الوصول إلى بيانات محطات القياس والمشاركة في توفير فرص التدريب والتعاون لجامعة طيبة التي تمثل جزءًا من برامج مدينة الملك عبدالله لرصد ورسم خرائط مصادر الطاقة المتجددة.

وقال رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني: إن الاتفاقية التي وقّعها مع الدكتور خالد بن صالح السلطان رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، جاءت رغبة في تعزيز مجالات وأطر التعاون بينها من خلال المشاركة في إعداد وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة؛ خاصة في المجالات المتعلقة بقياس الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ورصدها، والتي تعد جزءًا أساسيًّا في تشكيل علاقة متكاملة تعمل على توفير العديد من الفرص في مجال التدريب والتعاون؛ حيث تقدم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية -بالتنسيق مع جامعة طيبة- التدريب في مجال أنشطة الصيانة للمقاولين ومنسوبي الجامعة.

وأشار الدكتور "السراني" إلى أن الاتفاقية تضمنت مجالات التعاون المشترك لاستضافة محطات الرصد وقياس مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وقياساتها وبياناتها، كذلك التدريب والتعاون، ويشمل مشاركة المدينة في إعداد المعايير والخطط التدريبية للتخصصات المتعلقة بالطاقة المتجددة، واستفادة الجامعة من الأبحاث والدراسات التي تعمل عليها مدينة الملك عبدالله في مجال الطاقة المتجددة، كما أنها تمنح الجامعة فرصة التعاون المشترك بين جامعة طيبة والجامعات الأخرى في مشاريع متعلقة بأبحاث استخدام القياس، إضافة إلى التعاون مع القطاع الصناعي الخاص ومطوّري مشاريع الطاقة والممولين في المشاريع التي تستخدم بيانات شبكة قياس الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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