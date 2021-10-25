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لحظة دخول مجموعة من الطائرات في سماء ساحة العرض بالكلية الحربية ()

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لحظة دخول مجموعة من الطائرات في سماء ساحة العرض بالكلية الحربية (فيديو) لحظة دخول مجموعة من الطائرات في سماء ساحة العرض بالكلية الحربية ()

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شهدت سماء ساحة العرض الخاصة بالكلية الحربية دخول مجموعة من الطائرات الهليكوبتر التي تحمل علم جمهورية العربية وعلم القوات المسلحة وأعلام الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

كما شهدت سماح ساحة العرض خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية، اقتراب تشكيلًا جوي من طائرات جروب في تشكيل رقم 48 لتخليد ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وإيذانًا ببدأ الاحتفال، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

المصرى اليوم

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