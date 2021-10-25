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انتهاء تدريب العاملين في «الرعاية الصحية» بالأقصر

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انتهاء تدريب العاملين في «الرعاية الصحية» بالأقصر انتهاء تدريب العاملين في «الرعاية الصحية» بالأقصر

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انتهى فرع هيئة الرعاية الصحية بالاقصر، من برنامج تدريبي لجميع الأطباء والصيادلة مديري وحدات ومراكز صحة الأسرة، التابعين لهيئة الرعاية الصحية من أجل تحسين الخدمة الطبية المقدمة لمرضي ضغط الدم من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر.

اشتمل البرنامج التدريبي على عدة محاور،،نظرة عامة على الخطوط والخطوات العلاجية لمرضى ضغط الدم، هم الاعتبارات أثناء التعامل مع مرضي ضغط الدم، التدريب على العلاج الدوائي لمرضى الضغط.

وعقد البرنامج التدريبي تحت إشراف إدارة التدريب والتعليم المستمر، وشمل القائمين على التدريب كل من، الدكتورة مروة عبدالفتاح_ استشاري القلب بمستشفي الكرنك الدولي، والدكتور علا أحمد عرفة_ مدرس زمالة طب الأسرة، والدكتور سارة سنوسي _إدارة التعليم الطبي المستمر.

كما عُقِد البرنامج التدريبي بالتعاون مع شركة Abbott، وبحضور د.محمود مسعد_نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

المصرى اليوم

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