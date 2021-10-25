محافظ المنيا: إشراك المواطنين في القرارات والمشروعات والرقابة على التنفيذ

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دشن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، ولى جلسات المشاركة المجتمعية، بديوان عام المحافظة، والتى تستهدف مناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2022/2023 ومتوسطة الأجل 2022/2025 وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية.

جاء ذلك بحضور، اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز رئيس المدينة، والدكتورة شيرين إبراهيم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور عمرو عثمان وحدة التنفيذ برنامج التنمية المحلية، والمهندس هشام عباس، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، وعدد من الجهات المعنية.

عبر المحافظ، عن سعادته بحضور ممثلين عن المجتمع المحلى بالمحافظة للمشاركة في وضع المقترحات للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة، مشيراً أن ذلك يأتي في إطار نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المنيا، خاصة في ظل الاهتمام البالغ والغير مسبوق من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بصعيد مصر وحرصه الدائم على إحداث تنمية حقيقية.

أوضح المحافظ، أن الحكومة المصرية دشنت برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وهو برنامج حكومي ممول من الحكومة المصرية وجزئيا من البنك الدولى ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلى وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية حيث شملت المرحلة الأولى محافظتى سوهاج وقنا، والمرحلة الثانية ستضم المنيا واسيوط بداية من العام الحالي 2021 / 2022 .

وطالب المحافظ المواطنين، بوضع المقترحات للمشروعات بناءا على وجهة نظرهم وما يرونه في قراهم، خاصة وأن الدولة جادة في تنفيذ المشروعات وتعمل بكل جد على تحسين البنية الأساسية والخدمات العامة مع العمل بشكل متوازى في التطوير المؤسسى، مشيراً إلى أن المواطنين رقباء على العمل في جميع المشروعات.

كما قدمت الدكتورة شيرين إبراهيم، عرض تقديمى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حيث تناول لمحة عامة عن البرنامج والأهداف والمكونات والإطار العام، والممارسات المثلى للبرنامج وآليات تعميمها على المستوى المركزى والمحلى، بالإضافة إلى الآليات المؤسسية للمشاركة المجتمعية وتطبيق الاعتبارات الاجتماعية في البرنامج.

ومن جانبه، قال المهندس هشام عباس إن الخطة الاستثمارية للمحافظة التي بصدد الاستماع إلى مقترحات المواطنين تتمركز في مشروعات الإدارة المحلية وهى قطاعات ( الكهرباء – الكبارى – الرصف – تدعيم الوحدات المحلية – الأمن والإطفاء – تحسين البيئة )، ومشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في قطاعات ( الصرف الصحى – مياه الشرب- التكتلات الاقتصادية – أسواق – مواقف – تطوير المناطق الصناعية – وحدات صحية )، ومشروعات حياة كريمة ( البنية التحتية والمرافق – الصحة – التعليم – الشباب والرياضة.

كما ادار المحافظ نقاشا مع المواطنين للاستماع إلى مقترحاتهم للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2022/2023 ومتوسطة الأجل 2022/2025.