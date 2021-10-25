كارت التطعيم بلقاح كورونا شرط للحصول على كارنيه كليات جامعة المنيا

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قرر الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، عدم السماح لأي طالب بالحصول على كارنيه الكلية الخاصة به، قبل تقدم كارت التطعيم بوباء كورونا المستجد، بهدف الحفاظ على صحة من الوباء، والصحة العامة داخل الجامعة، من انتشار الأمراض.

وأصدر عمداء الكليات منشورات معلنة للطلاب، تتضمن قرارات رئيس الجامعة، تحت عنوان، تنبيه هام للطلاب، اعتبارًا من الاثنين أول نوفمبر لن يسمح بدخول الطلاب للجامعة دون كارنيه العام الجامعي 2021/2022. على الطلاب التوجه لشئون الطلاب لاستلام الكارنيه بعد استيفاء مايلى:

١. تسليم صورة من كارت التطعيم، موقعه من الطالب صورة طبق الأصل، مع إبراز الاصل لشئون الطلاب للاطلاع.

٢. سداد المصروفات الدراسية.

٣. سداد تكلفة الكتب الإلكترونية (وذلك بعد الاستعلام عن التكلفه لكل شعبه أو لكل طالب بالنسبه للساعات المعتمدة وسداد تلك التكلفه من خلال نظام الدفع الالكترونى).

ملاحظة: الطلاب الغير قادرين على سداد تكلفة الكتب الإلكترونية، عليهم التقدم بالمستندات الداله على ذلك لمكاتب الرعاية، وسيتم إعفائهم كليا أو جزئيا من تلك التكلفة، ضمن النسبة المقررة لذلك من الجامعة حال استحقاقهم لذلك.