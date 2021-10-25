أخبار عاجلة

«وزيري»: من حق السائح التصوير بعلم بلاده مع الآثار.. والمنع في حالة واحدة فقط -
أردوغان يبلغ بايدن عدم ارتياح تركيا للدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب في سوريا -
بعد خسارة فرج عامر.. محمد مجاهد يعلن تنازله عن قضايا بطلان انتخابات سموحة -
وست هام يسحق أستون فيلا برباعية -
الإحصاء: 52.2% ارتفاعًا فى الصادرات المصرية للمملكة المتحدة.. وانخفاض الواردات -
مستقبل سعر الدولار في مصر.. خبير اقتصادي يكشف تأثير الوديعة السعودية على قيمة الجنيه -
جوائز أوريون ستار دبي 2021 .. منى المنصوري أفضل مصمم أزياء في الشرق الأوسط -
الرئيس الجزائري يأمر بعدم تجديد عقد الغاز مع المغرب -
"تقويم التعليم" توقِّع اتفاقية لاعتماد 56% من البرامج الأكاديمية في جامعة حائل -
ماجد عبدالله : "التفاف الجميع هو الحل للعودة لطريق الانتصارات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

كارت التطعيم بلقاح كورونا شرط للحصول على كارنيه كليات جامعة المنيا

Print
كارت التطعيم بلقاح كورونا شرط للحصول على كارنيه كليات جامعة المنيا كارت التطعيم بلقاح كورونا شرط للحصول على كارنيه كليات جامعة المنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، عدم السماح لأي طالب بالحصول على كارنيه الكلية الخاصة به، قبل تقدم كارت التطعيم بوباء كورونا المستجد، بهدف الحفاظ على صحة من الوباء، والصحة العامة داخل الجامعة، من انتشار الأمراض.

وأصدر عمداء الكليات منشورات معلنة للطلاب، تتضمن قرارات رئيس الجامعة، تحت عنوان، تنبيه هام للطلاب، اعتبارًا من الاثنين أول نوفمبر لن يسمح بدخول الطلاب للجامعة دون كارنيه العام الجامعي 2021/2022. على الطلاب التوجه لشئون الطلاب لاستلام الكارنيه بعد استيفاء مايلى:

١. تسليم صورة من كارت التطعيم، موقعه من الطالب صورة طبق الأصل، مع إبراز الاصل لشئون الطلاب للاطلاع.

٢. سداد المصروفات الدراسية.

٣. سداد تكلفة الكتب الإلكترونية (وذلك بعد الاستعلام عن التكلفه لكل شعبه أو لكل طالب بالنسبه للساعات المعتمدة وسداد تلك التكلفه من خلال نظام الدفع الالكترونى).

ملاحظة: الطلاب الغير قادرين على سداد تكلفة الكتب الإلكترونية، عليهم التقدم بالمستندات الداله على ذلك لمكاتب الرعاية، وسيتم إعفائهم كليا أو جزئيا من تلك التكلفة، ضمن النسبة المقررة لذلك من الجامعة حال استحقاقهم لذلك.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«وزيري»: من حق السائح التصوير بعلم بلاده مع الآثار.. والمنع في حالة واحدة فقط

«وزيري»: من حق السائح التصوير بعلم بلاده مع الآثار.. والمنع في حالة واحدة فقط

أردوغان يبلغ بايدن عدم ارتياح تركيا للدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب في سوريا

أردوغان يبلغ بايدن عدم ارتياح تركيا للدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب في سوريا

بعد خسارة فرج عامر.. محمد مجاهد يعلن تنازله عن قضايا بطلان انتخابات سموحة

بعد خسارة فرج عامر.. محمد مجاهد يعلن تنازله عن قضايا بطلان انتخابات سموحة

وست هام يسحق أستون فيلا برباعية

وست هام يسحق أستون فيلا برباعية