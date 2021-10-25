أخبار عاجلة

«وزيري»: من حق السائح التصوير بعلم بلاده مع الآثار.. والمنع في حالة واحدة فقط -
أردوغان يبلغ بايدن عدم ارتياح تركيا للدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب في سوريا -
بعد خسارة فرج عامر.. محمد مجاهد يعلن تنازله عن قضايا بطلان انتخابات سموحة -
وست هام يسحق أستون فيلا برباعية -
الإحصاء: 52.2% ارتفاعًا فى الصادرات المصرية للمملكة المتحدة.. وانخفاض الواردات -
مستقبل سعر الدولار في مصر.. خبير اقتصادي يكشف تأثير الوديعة السعودية على قيمة الجنيه -
جوائز أوريون ستار دبي 2021 .. منى المنصوري أفضل مصمم أزياء في الشرق الأوسط -
الرئيس الجزائري يأمر بعدم تجديد عقد الغاز مع المغرب -
"تقويم التعليم" توقِّع اتفاقية لاعتماد 56% من البرامج الأكاديمية في جامعة حائل -
ماجد عبدالله : "التفاف الجميع هو الحل للعودة لطريق الانتصارات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مطالبة برلمانية بتدشين منصة إلكترونية لوسائل المواصلات علي مستوي الجمهورية

Print
مطالبة برلمانية بتدشين منصة إلكترونية لوسائل المواصلات علي مستوي الجمهورية مطالبة برلمانية بتدشين منصة إلكترونية لوسائل المواصلات علي مستوي الجمهورية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري النقل والتنمية المحلية، بشأن إنشاء معلوماتية لجميع وسائل النقل في جمهورية العربية وربط بعضه البعض في منصة إلكترونية واحدة.

وأوضح محسب، أن الهدف من المقترح ضم كافة وسائل النقل والمواصلات العامة «قطارات، أتوبيسات نقل عام، شبكة طرق، مواقف، وجراجات»، كل ما يخص قطاع النقل في شبكة معلوماتية واحدة، ومن ثم إتاحة هذه المعلومات للجمهور من خلال منصة واحدة تشمل كافة هذه البيانات بما فيها أماكن الانتظار، سعر الخدمة، عقوبة التهرب من حجز التذاكر لتوعية الجمهور، وفى نفس الوقت لمنع الاستغلال من قبل البعض خاصة المواصلات الخاصة جراء رفع تعريفة الركوب.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا المقترح سيساهم بقوة في خلق موقع شامل يضم كل ما هو متعلق بمنظومة الطرق والنقل في مصر ومن ثم يسهل الحصول على المعلومة والحد من لتكدس، وتشجيع البعض من أصحاب المواصلات الخاصة على استقلال المواصلات العامة لسهولة الحصول على المعلومة والوقوف على كافة التفاصيل بداية من أماكن الانتظار ومقابل الحصول على الخدمة، على أن يتم الترويج لهذه المنصة بشكل جيد.

وأضاف عضو لبرلمان، أن منظومة الطرق وشبكة النقل شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مما ساهم بقوة في خلق شرايين جديدة للاستثمار وفى نفس الوقت تحسين مستوى الخدمة، ومن ثم وجب توعية المواطنين بهذه الطفرة وكيفية الحصول على الخدمة بشكل لائق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الإحصاء: 52.2% ارتفاعًا فى الصادرات المصرية للمملكة المتحدة.. وانخفاض الواردات

الإحصاء: 52.2% ارتفاعًا فى الصادرات المصرية للمملكة المتحدة.. وانخفاض الواردات

مستقبل سعر الدولار في مصر.. خبير اقتصادي يكشف تأثير الوديعة السعودية على قيمة الجنيه

مستقبل سعر الدولار في مصر.. خبير اقتصادي يكشف تأثير الوديعة السعودية على قيمة الجنيه

«خارجية النواب» تناقش أزمة «إساءة القنصليات للمصريين بالخارج»

«خارجية النواب» تناقش أزمة «إساءة القنصليات للمصريين بالخارج»

مستشار رئيس الوزراء: أرشفنا مليار مستند.. والخبرات المصرية تؤمن البيانات الإلكترونية العربية

مستشار رئيس الوزراء: أرشفنا مليار مستند.. والخبرات المصرية تؤمن البيانات الإلكترونية العربية