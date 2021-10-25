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بمقطع «العب» من «» .. علي ربيع يحتفل بهاتريك محمد صلاح ()

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بمقطع «العب» من «مسرح مصر» .. علي ربيع يحتفل بهاتريك محمد صلاح (فيديو) بمقطع «العب» من «» .. علي ربيع يحتفل بهاتريك محمد صلاح ()

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احتفل الفنان علي ربيع بهدف اللاعب العالمي محمد صلاح خلال مباراة ليفربول مع مانشستر يونايتد، أمس، بنشر مقطع من مشهد له في «» مع الفنان مصطفى خاطر.

وكتب «ربيع» : «المصريين بعد هاتريك محمد صلاح»، وظهر خلال المقطع وهو يرقص ويهتف: «العب».

وانتهى «ربيع» من تصوير أسبوع من فيلمه الجديد «زومبي»، أمام كاميرات المخرج عمر صلاح.

الفيلم بطولة «ربيع» وحمدي الميرغني وكريم عفيفي وهاجر أحمد، وإخراج عمر صلاح.

ويُذكر أن آخر أفلام «ربيع» حمل عنوان «الخطة العايمة»، وكان أول بطولة مطلقة في السينما لـ«ربيع»، وشارك في بطولته محمد عبدالرحمن توتا وغادة عادل وعمرو عبدالجليل، وهو فيلم كوميدي اجتماعي، إخراج معتز التوني، وتأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.

المصرى اليوم

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