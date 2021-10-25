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محافظ قنا: استرداد ١٠٣ أفدنة زراعية و٥٩ ألف متر مباني منذ انطلاق «الموجة الـ18»

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محافظ قنا: استرداد ١٠٣ أفدنة زراعية و٥٩ ألف متر مباني منذ انطلاق «الموجة الـ18» محافظ قنا: استرداد ١٠٣ أفدنة زراعية و٥٩ ألف متر مباني منذ انطلاق «الموجة الـ18»

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قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا إن المرحلة الثانية من الموجة الـ١٨ نجحت منذ انطلاقها يوم ١١ أكتوبر الجاري في استرداد ١٠٣ أفدنة زراعية، و١٣ قيراط من أراضي املاك الدولة المتعدي عليها بالزراعة، بالإضافة إلى ٥٩ ألف م٢ أراضي أملاك دولة متعدى عليها بالمباني وذلك من خلال إزالة ٢٦٨ حالة تعدى .

وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية، الإثنين، أن جميع الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة شاركت في أعمال الإزالات طبقا للحالات المستهدفة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية على الأراضى المتعدي عليها من قِبل المواطنين، مشددًا على ضرورة الحفاظ على ما تم استرداده من أراضى املاك الدولة ومنع التعدى عليها مرة أخرى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف ذلك.

وأشار إلى أن المحافظة مستمرة في حملاتها لإزالة كافة حالات التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف، والتصدى لأى حالات تعدى جديدة في المهد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى بالتعامل الحاسم مع هذا الملف.

المصرى اليوم

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