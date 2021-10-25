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استمرار تدريب اخصائيي العلاج الطبيعي على تحسين مستوى التنفس لمصابي كورونا بالأقصر

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استمرار تدريب اخصائيي العلاج الطبيعي على تحسين مستوى التنفس لمصابي كورونا بالأقصر استمرار تدريب اخصائيي العلاج الطبيعي على تحسين مستوى التنفس لمصابي كورونا بالأقصر

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استمرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، في فعاليات البرنامج التدريبي الأول لأخصائيي العلاج الطبيعي بمحافظة الأقصر، تحت عنوان «دور العلاج الطبيعي لمرضى كوفيد 19»، الذي تم خلاله التدريب على تمارين من شأنها مساعدة المصابين على تحسين مستوى التنفس، سواء للمصابين داخل العنايات المركزة أو خارجها، وكذلك المرضى المصابين بمتلازمة ما بعد كورونا والذين يعانون لفترة من شعور مزمن بالإرهاق العام بعد التعافي، الأمر الذي يرجع إلى نقص الاكسجين لفترات طويلة.

فيما تناول البرنامج التدريبي في شقيه النظري والعملي تأهيل أخصائيي وممارسي العلاج الطبيعي بالمنشآت الصحية التابعة لفرع الهيئة بمحافظة الأقصر، على تقديم عدد من البرامج الحركية والتمارين التنفسية العامة لمرضى كوفيد 19.

كما تم التدريب على كيفية إجراء عدد من التمارين الخاصة التي تسهم في تقليل فرص حدوث الجلطات، بالإضافة إلى كونها تسهم بشكل كبير في تحسن مستوى التنفس لمصابي المستجد بأقسام العناية المركزة والعزل، وذلك تطبيقًا للبروتوكولات العلاج الطبيعي للتعامل مع مرضى الكوفيد وخاصة داخل أقسام العناية المركزة.

وضم التدريب نحو 40 اخصائي وممارس علاج طبيعي من المتدربين من مختلف مستشفيات هيئة الرعاية بالأقصر، بحضور د. محمود الشاذلي، وكيل كلية العلاج الطبيعي بجامعة جنوب الوادي.

المصرى اليوم

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