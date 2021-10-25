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تسجيل 10 وفيات و1652 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

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تسجيل 10 وفيات و1652 إصابة جديدة بكورونا في الأردن تسجيل 10 وفيات و1652 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

جي بي سي نيوز :- سجلت في المملكة 10 وفيات بين المصابين بفيروس كورونا، و1652 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 851410 إصابة، وفق الموجز الصادر عن وزارة الصحة الأحد.

وارتفع عدد الوفيات بين المصابين إلى 10951.

وأجري 30590 فحصا مخبريا، وبنسبة فحوص إيجابية قدرها 5.40%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 10743914 فحصا.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 1307 حالة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 822520، فيما بلغ عدد حالات الإصابات النشطة 17939.

وسُجلت 89 حالة إدخال جديدة إلى المستشفيات، فيما خرج منها 62 شخصا، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 606 إصابة.

جي بي سي نيوز

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