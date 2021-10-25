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.. تمساح يقوم بحركة غريبة في ملعب غولف

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بالفيديو.. تمساح يقوم بحركة غريبة في ملعب غولف .. تمساح يقوم بحركة غريبة في ملعب غولف
فُوجئ اللاعب بما فعله التمساح

بالفيديو.. تمساح يقوم بحركة غريبة في ملعب غولف

أظهر مقطع تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، التقاط تمساح كرة غولف في أحد الملاعب بولاية مسيسيبي الأمريكية.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن التمساح التقط كرة الغولف بأحد الملاعب المخصصة لهذه الرياضة في مدينة "غلف بورت" في مسيسيبي.

وفي البداية ظن أحد لاعبي الغولف أن التمساح التقط الكرة ليعيدها إليهم، فقال: "عمل بارع"، لكنه فوجئ بالتمساح يلوك الكرة بين فكيه، فضحك اللاعب قائلاً: "لقد أكلها".

وشُوهد التمساح لاحقاً وهو يغوص في بركة موجودة في الملعب وهو لا يزال يضع كرة الغولف بين فكيه.

واستغرب لاعبو الغولف الذين صوّروا التمساح سلوك الحيوان الغريب الذي لم يقم بأيّ هجومٍ على الإطلاق.

وعلّق كثيرون على الفيديو بأسلوب ساخر، حيث قال أحدهم إن التمساح اعتقد كرة الغولف بيضة، لذا أمسكها بإحكام بين فكيه، بينما أشار آخر إلى ضرورة التحقّق من عدم وجود مثل هذه الزواحف في ملاعب الغولف؛ نظرا لخطورتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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