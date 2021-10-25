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جدة.. استئصال ورم الـ 7 سم بالمنظار الجراحي ينهي معاناة خمسيني

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جدة.. استئصال ورم الـ 7 سم بالمنظار الجراحي ينهي معاناة خمسيني جدة.. استئصال ورم الـ 7 سم بالمنظار الجراحي ينهي معاناة خمسيني
المريض كان يشكو آلاماً شديدة في الجانب الأيسر من البطن

جدة.. استئصال ورم الـ 7 سم بالمنظار الجراحي ينهي معاناة خمسيني

أسهم فريق طبي من قسم المسالك البولية، بقيادة الدكتور محمد خالد خان؛ استشاري جراحة المسالك البولية ورئيس قسم جراحة المسالك البولية بمجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، في إنهاء معاناة مريض، يبلغ من العمر 55 عاماً، كان يشكو آلاماً شديدة في الجانب الأيسر من البطن.

وأوضح الدكتور "خان"؛ أنه تمّت مباشرة حالة المريض في عيادات المسالك البولية الخارجية، حيث خضع للفحص السريري وعمل الفحوصات الطبية اللازمة كافة من التحاليل المخبرية والأشعة المقطعية.

وقال قائد الفريق الطبي: بعد استكمال الفحوصات الطبية اللازمة كافة التي بيّنت نتائجها وجود ورم بحجم 7 سنتيمترات في الكُلية اليسرى، حيث اتضح وجود الورم في معظم الكُلية اليسرى للمريض، الأمر الذي استدعى تحضير المريض لنقله إلى قسم العمليات، حيث تقرر التدخل العاجل لإجراء عملية نوعية دقيقة بالمنظار الجراحي.

وأضاف: وساعد في إجراء العملية الدكتور بدر صالح سعداوي؛ استشاري مسالك بولية، بتعاون ومشاركة الدكتور أحمد فادن؛ استشاري جراحة عامة ورئيس قسم العمليات وأقسام الجراحة، والتي استغرقت ثلاث ساعات، تضمنت استئصال الكُلية اليسرى واستئصال الورم بالكامل، وتكللت بالنجاح، دون حدوث أيّ مضاعفات للمريض.

وأردف الدكتور "خان": بعدها، مكث المريض يومين بأقسام التنويم العادية تحت الملاحظة الطبية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة إلى أن استقرت حالته الصحية، وتمّت كتابة إذن الخروج الطبيعي له والسماح له بمغادرة المجمع الطبي، ويتمتع بصحة جيدة مع متابعة الأطباء الحالة وتقديم كامل الخدمات الصحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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