مصرع طفل وإصابة 7 أشخاص إثر تصادم سيارتين أثناء نقل «جهاز عروسة» بسوهاج (صور)

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لقى طفل مصرعه، وأصيب 7 أشخاص آخرين من بينهم 3 أطفال، الإثنين، بإصابات وجروح وكسور متفرقة في حادث تصادم وقع بين سيارتين نقل على الطريق الزراعى الغربى «الأوسط» بدائرة مركز طهطا في شمال محافظة سوهاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة طهطا، بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصابين على الطريق الزراعي الغربي «الأوسط» أمام قرية «بنجا» بدائرة المركز، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، والعميد نورالدين عمر، رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، وتبين للعقيد أيمن عثمان، وكيل فرع البحث الجنائى، أنه أثناء سير سيارة «ربع نقل» قيادة روماني. م. ك «24 سنة- سائق» ويقيم بدائرة مركز جهينة، وحال تفاديه سيارة قيادة ياسر. أ. م «44 سنة- سائق» ويقيم بالقليوبية، فوجئ بسيارة «نصف نقل» أمامه قيادة محمد. أ. أ «29 سنة- سائق» ويقيم بدائرة مركز سوهاج، ولم يستطع مفاداتها فاصطدم بها.

وأشارت التحريات إلى أن السيارة الأولى كانت محملة بعفش عروسة ضمن مجموعة من السيارات في طريقها من منزل أسرة العروسة بمركز جهينة إلى منزل العريس بمركز طما، وقد نتج عن الحادث مصرع الطفل مسيو. ص. ص «7 سنوات»، وإصابة كل من: قائد السيارة الأولي بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وقائد السيارة الثالثة بإشتباه كسر بالقدم اليسري، ومينا. س. أ «12 سنة- طالب» بكسر مضاعف بالمرفق والساعد الأيمن وتم تحويله إلى مستشفي أسيوط الجامعي، والطفل ديفيد. أ. م «10 سنوات- تلميذ» بكسر بالترقوه اليمني وكدمات متفرقة بالجسم، والطفلة جاستن. أ. م «5 سنوات»، ومينا. ب. ع «27 سنة- عامل»، والطفلة مارتن. أ. م «8 سنوات- تلميذه» بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم من مستقلى السيارة الأولى ويقيمون بدائرة مركز جهينة.

وأفاد والد المتوفي والمصابين بمضمون ما تقدم، ونفوا الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة تهتك بالمخ ولا توجد شبهة جنائية، وصرحت النيابة العامة بمركز طهطا بدفن الجثة، وأمرت بانتداب المهندس الفنى لبيان سبب وقوع الحادث، وتولت التحقيق.