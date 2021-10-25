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إطلاق برنامج تدريبي لتنمية مهارات التمريض بمنشآت «الرعاية الصحية» بالأقصر

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إطلاق برنامج تدريبي لتنمية مهارات التمريض بمنشآت «الرعاية الصحية» بالأقصر إطلاق برنامج تدريبي لتنمية مهارات التمريض بمنشآت «الرعاية الصحية» بالأقصر

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أطلقت الرعاية الصحية، الإثنين، برنامج تدريبي لتنمية مهارات التمريض بمنشآت ومستشفيات هيئة الرعاية الصحية في الأقصر.

وتناول التدريب التعريف بـ «آداب وأخلاقيات المهنة، الهيكل التنظيمي، التوصيف الوظيفي، مهارات التواصل، إدارة الوقت، التخطيط، مبادئ القيادة الفعالة»، إضافة إلى التدريب العملي على عمليات الإنعاش القلبي الرئوي CPR.

واستهدف التدريب مشرفي التمريض بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية في محافظة الأقصر (الكرنك الدولي، إيزيس التخصصي، طيبة التخصصي، حورس التخصصي، الأطفال التخصصي)، لرفع كفاءة وتنمية مهارات الطواقم التمريضية أحد الركائز الأساسية لنجاح أداء الخدمات الطبية للمرضى.

المصرى اليوم

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