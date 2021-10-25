أخبار عاجلة

الإحصاء: 52.2% ارتفاعًا فى الصادرات المصرية للمملكة المتحدة.. وانخفاض الواردات -
مستقبل سعر الدولار في مصر.. خبير اقتصادي يكشف تأثير الوديعة السعودية على قيمة الجنيه -
جوائز أوريون ستار دبي 2021 .. منى المنصوري أفضل مصمم أزياء في الشرق الأوسط -
الرئيس الجزائري يأمر بعدم تجديد عقد الغاز مع المغرب -
"تقويم التعليم" توقِّع اتفاقية لاعتماد 56% من البرامج الأكاديمية في جامعة حائل -
ماجد عبدالله : "التفاف الجميع هو الحل للعودة لطريق الانتصارات" -
غلاسكو.. كيف تدعم المملكة الجهود الدولية في مواجهة كارثة المناخ؟ -
غداً الاثنين.. موسم الرياض يعلن افتتاح "بوليفارد رياض سيتي" بفعاليات عالمية تقام لأول مرة -
الجيش اليمني يقتل 7 متمردين حوثيين بينهم قائد ميداني خلال مواجهات بتعز -
محافظ الأفلاج يلتقى عميد الدراسات الإنسانية و يبحثان تعزيز التعاون المشترك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بيت الشعر بالأقصر يستضيف 3 شعراء شباب يغنون للحياة و الإنسان والوطن

Print
بيت الشعر بالأقصر يستضيف 3 شعراء شباب يغنون للحياة و الإنسان والوطن بيت الشعر بالأقصر يستضيف 3 شعراء شباب يغنون للحياة و الإنسان والوطن

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام بيت الشعر بالأقصر، أمسية شعرية لـ3 من الشعراء الشباب، وهم الشاعر طه الصياد، والشاعر محمود شريف، والشاعر يونس محمد، وقام بتقديم الأمسية الشاعر محمود مرعي.

بدأ الأمسية الشاعر طه الصياد، وهم من مواليد محافظة القليوبية ١٩٩٢، وفاز بجائزة إبداع ٣ التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ونشرت له عدة قصائد بالمجلات والمواقع الإلكترونية، وله ديوان تحت الطبع والنشر بعنوان «أنسى طريقي إلى البيت»..

باب وأجمل ما يكون الباب..

حين يكون لا بابٌ..

ولا أحدٌ وراء الباب..

أعلى البرج..

لا حرسٌ..

ولا أحدٌ يصوب بندقيته..

وتمضي مثلما تمضي...

خفيفًا..

ليس يغويك الوصول..

وليس تعنيك الجهات..

كأنَّ أمك كلما ولدتك...

تخنقها بكفيك اللتين ستبكيان عليك.. ...

تولد من عوائك ..

مثلما اخترتَ الولادة من عوائك ..

أيها الذئب الخؤون ..

بك الجنون ...

بك الجنون ...

وليس غيرك في البراري الآن ..

ثم تلاه الشاعر محمود شريف، من مواليد محافظة المنوفية ١٩٩٠، وفاز بالجائزة المركزية للهيئة العامة لقصور الثقافة عن ديوان (دمٌ على شفة الناي) ٢٠١٦، ونشرت له عدة قصائد بالصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية، وله ديوان تحت الطبع والنشر بعنوان «أنا صاحبي وعدوي».

من قصيدة «وجهي» ..

قلمي الرصاص مُهيّأ للرسمة ..

الأولى وعالميَ البسيط مُهيّأُ ..

وجهي: حضارتي الوحيدة،

كِلمتي ..

الأولى،

وما زالت تَبينُ وتُقرأُ ..

مأوى ملامحيَ الشريدة حين ..

أُصهَر فكرةً براقةً لا تصدأُ ..

قلبي الحقيقيّ الذي يبكي ويضحك ..

وهو أول ما يُردّ ويُفجأُ ..

وجهٌ طفوليّ الوجود كأنه ..

في كل صبح من جديد يُبرأُ ..

يلقى الحياة بكل عشوائية ..

وعليه منها حكمة لا تخطئُ ..

لكنه يأبى تدخّل حكمة ..

سبقتْ فرُبّ جديدة تتلألأُ ..

ثم اختتمت الأمسية بالشاعر يونس محمد أبوسبع، مواليد محافظة الإسكندرية ١٩٩٥، فاز بالجائزة المركزية للهيئة العامة لقصور الثقافة عن ديوان (سيرينادا لعروس البحر) ٢٠٢٠، نشرت له عدة قصائد بالصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية.

من قصيدة «حطب لأنثى الخريف» ..

في تَلاوينِكِ الأرضُ عذراءُ حسناءُ،

واسعةٌ في مدى العطرِ لا شرقَ فيها ولا غربَ،

لكنَّ شيئًا أُراقبُهُ يتباعدُ في اللوحةِ الآنَ..

تَخطُرُ لي صورةٌ في كتابٍ نسيتُ اسمَهُ وملامِحَهُ،

ربما هو تاريخُ غابتِنا،

ربما شبحٌ قادمٌ،

زمنٌ صارخٌ شاردُ الظلِّ يَملأ ذاكرتي،

صامتًا ضائعًا أتفقّدُ فيهِ الطفولةَ

آخِذةً في التزحلُقِ من فوقِ هذا الجبلْ

في أواخِرِ عِشرينيَ الدالياتِ أُحِسُّ نُضوجَ الوداعِ، و

من فرطِ ما احتدَّ في رعشةٍ وترٌ ..

لا أتُوقُ ولا أتطلَّعُ في الليلِ،

بل أستعيدُ القُبَلْ!

لا تَجيئي؛

فها هو ذاكَ الفراغُ اكتمَلْ!

في أواخِرِ عِشرينيَ العابراتِ أُحِسُّ دُنُوَّ الأجَلْ ..

أجلْ..

لا مَفرَّ من السيرِ في أغنياتِ الطللْ ..

أجلْ..

كانَ قلبُكَ أخضرَ.. كانَ لها حطبًا واشتعَلْ ..

واستمع الجمهور إلى فقرة من الغناء الفردي وباقة من أجمل الأغاني الطربية والقصائد المغناة قدمها الفنان عبدالله جوهر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«وزيري»: من حق السائح التصوير بعلم بلاده مع الآثار.. والمنع في حالة واحدة فقط

«وزيري»: من حق السائح التصوير بعلم بلاده مع الآثار.. والمنع في حالة واحدة فقط

أردوغان يبلغ بايدن عدم ارتياح تركيا للدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب في سوريا

أردوغان يبلغ بايدن عدم ارتياح تركيا للدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب في سوريا

بعد خسارة فرج عامر.. محمد مجاهد يعلن تنازله عن قضايا بطلان انتخابات سموحة

بعد خسارة فرج عامر.. محمد مجاهد يعلن تنازله عن قضايا بطلان انتخابات سموحة

وست هام يسحق أستون فيلا برباعية

وست هام يسحق أستون فيلا برباعية