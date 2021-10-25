رئيس «جنوب الوادي»: ٤ أساتذة من الجامعة ضمن أفضل ٢ % من علماء العالم

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قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن منصة السفير العالمية أصدرت قاعدة بيانات تضم أفضل ٢% من علماء العالم، وتضمنت ٤ من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من كليات العلوم والطب البيطري والهندسة.

وأضاف رئيس الجامعة في تصريحات صحفية، الإثنين، أن هذه القاعدة تصدر وفقا لمؤشرات الاستشهادات لعام ٢٠٢١ وقاعدة بيانات Scopus، مشيرًا إلى أن قاعدة البيانات ضمت أكثر من ١٠٠ ألف عالم من كبار العلماء.

وأضاف الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن طريقة التقييم تعتمد على معلومات موحدة عن الاستشهادات ومؤشرh ومؤشر hm المعدل للتأليف المشترك والاقتباسات من الأوراق البحثية في مواقع تأليف مختلفة ومؤشر مركب يتم عرض بيانات من منفصلة التأثير على المدى المهني وعام ويتم إعطاء مقاييس مع وبدون اقتباسات ذاتية ويتم تصنيف العلماء إلى ٢٢ مجال و١٧٦ حقلا فرعيا ويتم أيضا توفير النسب المئوية الخاصة بالميدان والحقل الفرعي لجميع العلماء الذين نشروا ما لا يقل عن ٥ أوراق بحثية ويعتمد الاختيار على أعلى 100000 حسب درجة ٢ مع الاستشهادات الذاتية وبدونها أو مرتبة مئوية ٢% أو أعلى.