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ماندو العدل يدعم فيلم «ريش»: «كل اللي مالوش شغلانة يطلع يقطع في مخرج شاب»

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ماندو العدل يدعم فيلم «ريش»: «كل اللي مالوش شغلانة يطلع يقطع في مخرج شاب» ماندو العدل يدعم فيلم «ريش»: «كل اللي مالوش شغلانة يطلع يقطع في مخرج شاب»

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أشاد المخرج ماندو العدل بفيلم ريش ومخرجه عمر الزهيري، الذي حصد مؤخرًا جائزة النجمة الذهبية لأفضل فيلم عربي روائي طويل بمهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الخامسة.

وكتب «العدل» على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الإثنين، قائلًا إن «حتي لو الفيلم مش عاجبك ومش شبه ذوقك، ده ميقللش من حجم الإنجاز إنه أخد جائزتين من مهرجان كان لأول مرة في تاريخ السينما المصرية، ميمنعش ان احنا المفروض نتشرف بعمر الزهيري وقبله سامح علاء اللي رفعوا رأسنا ورفعوا اسم السينما المصرية في أكبر محافل السينما العالمية، لكن إزاي نفرح ونتشرف !؟؟.. عيب طبعا نفرح، احنا اصلا مبنعرفش نفرح ولا لنفسنا ولا لحد».

وأضاف: «لازم المخرج يبقي نيته وحشة والفيلم ممول ونظرية المؤامرة تشتغل والاحقاد والغل وكل اللي مالوش شغلانة أصلا يطلع يقطع في مخرج شاب، ويقلل منه اللي عملوه عمر الزهيري وسامح علاء زي اللي بيعملوا محمد صلاح بالضبط، رفعوا اسم في الخارج واسمهم اتحفر في التاريخ، اتمني يطلع ناس تانية كتير زي النماذج المشرفة ديا، فخور بيك يا عمر يا عشرة أكتر من ١٥ سنة، وربنا يحميك وينجحك ورجعتني تاني لقعدتنا على سلالم المعهد ايام ما كنا بنحلم ونفكرالجوايز اللي ربنا كرمك بيها يا عمر.. سينمائيين كتير في العالم بيحلموا بيها ويتمنوها، خليك دائمًا فخور بنفسك وأبطالك والفنيين اللي كانوا معاك ولا يهمك من أي حد».

المصرى اليوم

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