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«حمدوك وآخرين».. تعرف على قائمة الوزراء والقياديين الذين اعتقلهم الجيش السوداني اليوم

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«حمدوك وآخرين».. تعرف على قائمة الوزراء والقياديين الذين اعتقلهم الجيش السوداني اليوم «حمدوك وآخرين».. تعرف على قائمة الوزراء والقياديين الذين اعتقلهم الجيش السوداني اليوم

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شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، فجر اليوم الاثنين، تحركات عسكرية، تم خلالها اعتقال عدد من الوزراء في وقياديين مدنيين آخرين، وقالت وزارة الإعلام السودانية في صفحتها على «فيسبوك» إن رئيس الوزراء السوداني اقتيد إلى مكان مجهول بعد رفضه إصدار بيان مؤيد للأحداث.

وبحسب التقارير الإعلامية ألقت قوات عسكرية القبض على 4 وزراء بالحكومة والعضو المدني في مجلس السيادة محمد الفكي سليمان.

ووفقًا لـ« اليوم»، جاء من بين الوزراء الذين تم اعتقالهم، وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر، ووزير الإعلام حمزة بلول، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ، وذكرت وسائل إعلام محلية أن حملة الاعتقالات طالت والي الخرطوم أيمن نمر، وعددا من السياسيين بينهم عضوا لجنة إزالة التمكين وجدي صالح وعروة الصادق، ورئيس حزب البعث العربي الاشتراكي على الريح السنهوري.

ونقلت وكالة «رويترز» عن أسرة المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني فيصل محمد صالح، أن قوة عسكرية اقتحمت منزل المستشار وألقت القبض عليه، كما ألقت القبض على المستشار ياسر عرمان، كما تم اعتقال رئيس تجمع المهنيين السودانيين، محمد ناجي الأصم.

وكان قال فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان إن المنظمة الدولية تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن انقلاب في السودان اليوم الاثنين ومحاولات تقويض عملية الانتقال السياسي.

المصرى اليوم

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