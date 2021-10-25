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السودان: حمدوك تحت الإقامة الجبرية وبيان مرتقب بعد الإنقلاب

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السودان: حمدوك تحت الإقامة الجبرية وبيان مرتقب بعد الإنقلاب السودان: حمدوك تحت الإقامة الجبرية وبيان مرتقب بعد الإنقلاب

قالت وزارة الإعلام السودانية إن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، نُقل إلى مكان مجهول بعد رفضه إصدار بيان يدعم الانقلاب العسكري الجاري.

وذكرت الوزارة على صفحتها بفيسبوك أن أعضاء في مجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني وعددا من وزراء الانتقالية قد اعتقلوا.

وكانت الوزارة قالت في وقت سابق الاثنين إن القوات العسكرية المشتركة التي تحتجز حمدوك قيد الإقامة الجبرية تضغط عليه لإصدار بيان مؤيد.

واستشهدت بدعوة حمدوك الشعب السوداني إلى مقاومة محاولة الانقلاب بالطرق السلمية و"الدفاع عن ثورتهم".

وقال التلفزيون السوداني إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، سيلقي "بياناً مهماً" بعد قليل بشأن التطورات الراهنة.


الوطن السعودية

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