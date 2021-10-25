سقط مغشياً عليه.. "أزمة قلبية" تغيّب منسوباً تعليمياً داخل مدرسة بالمخواة

★ ★ ★ ★ ★

"العمري": تمّ استدعاء "الهلال الأحمر" ونُقل للمستشفى وفاضت روحه هناك

تُوفي أحد منسوبي إدارة تعليم المخواة؛ إثر أزمة قلبية صباح اليوم داخل مدرسته؛ مدرسة الإمام محمد بن سعود المتوسطة.

وقال ناصر العمري؛ المتحدث الرسمي لتعليم المخواة، لـ"سبق": "الزميل الإداري خالد العمري؛ وصل إلى المدرسة؛ مدرسة الإمام محمد بن سعود المتوسطة، وسقط مغشياً عليه في فناء المدرسة، فتمّ استدعاء الهلال الأحمر لنقله إلى المستشفى برفقة مدير المدرسة، وهناك فاضت روحه -رحمه الله-.

وأثنى مدير المدرسة محمد أحمد العُمري؛ على الفقيد وخلقه ودماثته، مؤكّداً قربه من جميع منسوبي المدرسة.. العزاء الصادق لأهله وذويه.