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«طول الليل بأفكر فيكي»..يسرا تروج لأغنية «متعلق بيكي» للمطرب أحمد الروبي ()

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«طول الليل بأفكر فيكي»..يسرا تروج لأغنية «متعلق بيكي» للمطرب أحمد الروبي (فيديو) «طول الليل بأفكر فيكي»..يسرا تروج لأغنية «متعلق بيكي» للمطرب أحمد الروبي ()

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نشرت النجمة يسرا ترويجي للمطرب أحمد الروبي الذي ظهرت معه كموديل في أغنيته الجديدة «متعلق بيكي»، التي طرحت كأغنية رسمية للمهرجان خلال دورته الخامسة.

وصورت الأغنية خلال تواجد يسرا في مهرجان الجونة السينمائي الدولي قبل أيام، بمشاركة عدد من نجمات الفن على رأسهم النجمة يسرا التي تصدرت الفيديو كليب

والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

ودعمت يسرا المطرب أحمد الروبي بظهورها في الكليب الذي ارتدت خلاله فستان مطرز باللون الابيض، وحافظت خلاله على حيويتها وتفاعلها مع إيقاع الأغنية.

وتقول كلمات الأغنية: «متعلق بيكي ..زي الغرقان والقشة..ده أنا طول الليل بأتمشى وأفكر فيكي».

وحقق الفنان أحمد الروبي مؤخرًا نجاحًا، بأغنية «سقفة» الأغنية الرسمية للدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وهي من كلمات أحمد الروبي، ورامز يوسف، وتوزيع موسيقي ومكساج وماستر أسامة الهندي.

المصرى اليوم

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