تقلبات جديدة في حالة الطقس.. والأرصاد تكشف عن موعد ارتداء الملابس الشتوية

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تشهد البلاد تقلبات في حالة الطقس ودرجة الحرارة، في الأيام الأخيرة من شهر أكتوبر خاصة مع انتشار الهواء البارد في ساعات من الليل، مع سقوط الأمطار في بعض الأماكن الأمر الذي جعل عددًا كبيرًا من المواطنين يسأل عن موعد إرتداء الملابس الشتوية.

قال الدكتور محمود شاهين، مديرعام التنبؤات في الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد التقلبات في الطقس لذلك يجب تغيير الملابس الصيفية إلى شتوية خفيفة خاصة في ساعات الليل من خلال ارتداء قطعتين من الملابس بدلا من قطعة واحدة حفاظا على سلامة الجميع خاصة الأطفال وكبار السن.

وذكر شاهين أن فصل الخريف مستمر حتى يوم 20 ديسمبر المقبل، على أن يبدأ فصل الشتاء من اليوم التالي 21 ديسمبر، مؤكدا إن التقلبات حالة الطقس واردة خلال فصل الخريف، لانه يعرف عنه أنه فصل التقلبات السريعة في درجة الحرارة، رغم أن معظم أيامه تشهد اعتدالًا في كل شئ.

وفي الوقت نفسه كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها عن حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجة الحرارة اليوم الاثني في بيان لها، وقالت أن الطقس سيكون معتدل على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وأيضا السواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأضافت الأرضاد الجوية أن حالة الطقس ستكون على جنوب سيناء سيكون حار وأيضا على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، بينما سيكون لطيف مائل للبرودة الساعات الآخيرة من الليل على كل الأنحاء.

وأضافت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية في الصباح على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة والجيزة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وأيضا مدن القناة ووسط سيناء، ومن المتوقع أيضا نشاط الرياح على بعض المناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات.