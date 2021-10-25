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توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والتي أطلقتها المملكة برعاية ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان وذلك نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث يشارك في تلك القمة عدد من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف وعدد من الخبراء من القطاع المالي وبمشاركة نائب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أمينة محمد ، والمبعوث الأمريكي للمناخ جون كيرى ، و أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والسيد الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

وأوضحت فؤاد أن القمة تبحث تشكيل مستقبل مشترك وتحديد الحلول السياسية الخضراء للأصول البيئية المشتركة، وبحث نهج مشترك لتمكين التحول الاخضر وما الذي يمكن أن تفعله الحكومات للاستفادة من التمويل المستدام، وكيفية إحضار هذه الأفكار بشكل جماعي في COP 26.

كما يبحث خبراء القطاع المالي تحديات القطاع وفرص الاستفادة من التمويل المستدام لتمكين التحول الاخضر وفرصة ال ٥٠ ترليون دولار حول التحول الأخضر والذي يجب على الحكومات والقطاع المالى والمؤسسات المالية الدولية فعله لتحقيق تلك الفرصة.