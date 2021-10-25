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قفزة للصادرات السلعية في أغسطس.. سجّلت ارتفاعاً بنسبة 58.9%

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قفزة للصادرات السلعية السعودية في أغسطس.. سجّلت ارتفاعاً بنسبة 58.9% قفزة للصادرات السلعية في أغسطس.. سجّلت ارتفاعاً بنسبة 58.9%
وصلت إلى 89.2 مليار ريال مقارنة بنحو 56.1 مليار للشهر نفسه 2020

قفزة للصادرات السلعية السعودية في أغسطس.. سجّلت ارتفاعاً بنسبة 58.9%

سجّلت الصادرات السلعية ارتفاعاً بنسبة 58.9% في شهر أغسطس 2021، لتصل إلى 89.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 56.1 مليار ريال للشهر نفسه من عام 2020، حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر المتعلق بجائحة كوفيد-19.

وأوضح تقرير الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الإثنين، أن زيادة الصادرات تعود إلى ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 28.2 مليار ريال بنسبة 74.2%، وارتفعت نسبة الصادرات البترولية إلى 74.3% من مجموع الصادرات الكلي في أغسطس الماضي، مقابل 67.8% في أغسطس 2020.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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