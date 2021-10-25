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الرياض – مباشر: أطلقت شركة أرامكو السعودية وشركة توتال إنيرجيز، باكورة الشبكة المشتركة للبيع بالتجزئة، وذلك بتدشين محطتين في العاصمة الرياض ومدينة سيهات في المنطقة الشرقية.

وقالت أرامكو السعودية، في بيان لها اليوم الاثنين، إن ذلك يأتي في أعقاب التوقيع على اتفاقية مشروع مشترك مناصفة بين أرامكو السعودية وتوتال إنيرجيز في عام 2019، في ظل خطط لتحديث شبكة محطات مُستحوذ عليها تتكون من 270 محطة خدمة، وبناء محطاتٍ نوعية، تقدّمُ خدمات ذات جودة عالية في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت أرامكو، في بيانها، أن هذه المحطات ستعمل تحت العلامتين التجاريتين لأرامكو السعودية وتوتال إنيرجيز، حيث توّفر لسائقي السيارات وقودًا وخدمات تجزئة متميزة وفقًا لأعلى المواصفات.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين بن حسن الناصر، أثناء حفل تدشين أُقيم في الرياض، أن أرامكو تواصل توسيع وجودها في سلسلة القيمة في المملكة، وتسعى مع شركائها في توتال إنرجيز إسهام في رفع جودة الحياة وتعزيز معايير التقنية والاستدامة عبر محطات نموذجية ونوعية لبيع الوقود بالتجزئة، تعزز تجربة العملاء وتدعم مستوى الخدمات المقدمة لهم، لمواكبة التطورات المهمة والنمو في قطاعات الأعمال والسفر والسياحة داخل المملكة.

وأضاف الناصر، أن أرامكو السعودية لديها عدة آلاف من محطات الوقود في أعمالها الدولية في شرق آسيا وأمريكا الشمالية، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تبيع فيها الشركة الوقود بعلامتها التجارية في المملكة منذ أن توقفت عن ذلك في الستينيات.

وتابع الناصر: "وفي إطار هذا المشروع، تنوي أرامكو السعودية وتوتال إنيرجيز خلق فرص عمل مجدية للمواطنين السعوديين".

ومن جهته، قال رئيس شركة توتال إنيرجيز وكبير إدارييها التنفيذيين، باتريك بوياني، خلال كلمته في الحفل، أن توتال تسعى إلى تزويد عملائها الجدد بمزيد من الطاقة النظيفة والموثوقة.

وأضاف بوياني، أن افتتاح أول محطتين يُعد خطوة أخرى للأمام للتأكيد على شراكتها طويلة الأمد مع أرامكو السعودية والتي بدأت باستثماراتها المشتركة في شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيميائيات (ساتورب) في عام 2008.

وأكد بوياني، أن هذه الشراكة تمثل علامة فارقة في تعزيز توتال في السوق السعودية الذي يمتد لأربعة عقود، والمساهمة في الاقتصاد المحلي للمملكة.

وأشارت أرامكو السعودية، في بيانها، إلى أنه تحت هاتين العلامتين التجاريتين، سيقدم للعملاء مجموعة خدمات تشمل الوقود، ومتاجر تقدم خدمات شاملة، وكذلك خدمات للسيارات مثل تغيير الزيوت والغسيل، فضلًا عن إطلاق تطبيقات لتقديم العروض التسويقية للعملاء.

وتشمل أعمال توتال إنيرجيز في المملكة، التي يعود وجودها فيها لأكثر من 40 عاما، مصادر الطاقة الجديدة، والتكرير والبتروكيميائيات، وتسويق الوقود، وشبكة خدمات التجزئة والبحث والتطوير. من خلال شراكتنا مع أرامكو، تقوم شركة

ويقوم المشروع المشترك (شركة التسهيلات للتسويق) بتشغيل شبكة من الوقود وخدمات البيع بالتجزئة في كافة أرجاء المملكة، ومجمع تكرير وبتروكيميائيات بمعايير عالمية في الجبيل من خلال شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيميائيات (ساتورب).

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