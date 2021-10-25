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ماهر زين : أغنية «حب النبي» تأخرت 10 سنوات.. ونفسي أغني في

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ماهر زين : أغنية «حب النبي» تأخرت 10 سنوات.. ونفسي أغني في مصر ماهر زين : أغنية «حب النبي» تأخرت 10 سنوات.. ونفسي أغني في

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كشف الفنان ماهر زين عن سبب تأخير طرح أغنية «حب النبي» لمدة 10 سنوات قائلا بسبب العديد من الظروف، ولم يكن مخططا لها كل هذا الغياب قائلا :«الوقت عدى من غير ما نقصد«.

واضاف ماهر في تصريحات لراديو إنرجي 92.1، للإعلامي صبري زكي في برنامج «قول يا كبير»، إن أغنية «حب النبي» من كلمات الراحل صلاح جلال الذي كتب كلمات عديدة له من قبل منها «يا نبي السلام عليك».
وأشار ماهر زين أنه لم يتوقع النجاح العالمي الذي حققته أغنية «يا نبي السلام عليك».

ووصف ماهر زين الشاعر الراحل صلاح جلال، بأنه كان إنسان جميل ولديه منا لإخلاص والوفاء ما يظهر في أغانيه الدينية، وأن أمنيته الأخيرة كان كتابة كلمات في حب الرسول.

وكشف ماهر زي أن أغنية «حب النبي» كانت جاهزة كلمات ولحن لكن لم يكن تم توزيعها أو تحديد وقت طرحها، وعاد لتجهيزها مرة أخرى أثناء تحضير الميني ألبوم الذي عمل عليه في رمضان الماضي قبل أن تطرح بمناسبة المولد النبوي مؤخرا.
وأعلن ماهر زين عن خططه المستقبلية قائلا إنه يعمل حاليا على ألبوم جديد سيتم طرحه العام المقبل ويحمل من الكلمات والألحان أفكار جديدة تماما.
وعبر عن انفتاحه ورغبته في تقديم أغاني مشتركة مع فنانين آخرين، وأمنيته في العودة لإحياء الحفلات في مرة أخرى قريبا قائلا :«مستني الفرصة».

المصرى اليوم

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