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أنجلينا جولي تتألق في عرض فيلمها «The Eternals» بمهرجان روما السينمائي

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أنجلينا جولي تتألق في عرض فيلمها «The Eternals» بمهرجان روما السينمائي أنجلينا جولي تتألق في عرض فيلمها «The Eternals» بمهرجان روما السينمائي

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عادت النجمة الأمريكية أنجلينا جولي لتتصدر اهتمامات الإعلام والأضواء مرة أخرى عندما حضرت مهرجان روما السينمائي السادس عشر لعرض فيلمها الجديد «The Eternals» في العاصمة الإيطالية أمس.

ورافقت الفنانة الشهيرة ابنتاها شيلوه -15 عاما- وزهرة -16 عاما- حيث استقبلت موجة من المصورين بعد أن شقت طريقها على السجادة الحمراء الممتلئة بالنجوم، بعد ان كانت حريصة طوال سنوات على إخفاء أبنائها عن اعين المصورين ،إلا أنها باتت منفتحة مؤخرا، وتحرص على مشاركتهم لها العروض الخاصة لأفلامها.

واختارت «أنجلينا»، البالغة من العمر 46 عامًا، فستانًا فضّيًا جريئًا بتفاصيل مميّزة بدون حمالات، وزينت أنجلينا بأقراط وخواتم فضية ضخمة، ولتجذب الانتباه خلال آخر عرض ترويجي لمغامرتها الجديدة في «Marvel».

وبدت ابنتا «أنجلينا» أنيقتين على غرار والدتهما، حيث اختارت «زهرة»ثوبًا أبيض مستوحى من العصر اليوناني، بينما اختارت «شيلوه» فستانًا أسود بطول الركبة مع قمصان عالية صفراء مطبوعة على شكل حيوان.

وظهر بصحبة أنجلينا جولي، الممثل كيت هارينجتون، 34 عامًا- الذي يلعب دور«دين وايتمان» في فيلم الأبطال الخارقين.

وأوردت صحيفة «ديلي ميل» إن والد شيلوه براد بيت كان فخورًا جدًا بـ«شيلوه» ومشاركتها لوالدتها في حضور أفلامها، مع بلوغها العام الـ14 مؤخرا، لافتة إلى «إنه يحب أنها تظل دائمًا وفية لنفسها وهي جيدة جدًا لإخوتها وأخواتها».

وكانت «أنجلينا» قد أوردت عن ابنتها عن إحساس «شيلوه» بالملابس المخنثة، قائلة إن ابنتها تعتبر نفسها «واحدة من الإخوة».

وأخبرت مجلة «فانيتي فير» في عام 2011: «إنها تريد أن تكون فتى، لذلك كان علينا قص شعرها، وتحب أن ترتدي كل شيء للأولاد، إنها تعتقد أنها واحدة من الإخوة«.

وتابعت على ما يبدو إنها صاغت مصطلحًا جديدًا للموضة، إنها تلبس مثل القليل من المتأنق، إنها الطريقة التي يرتدي بها الناس هناك، إنها تحب الملابس الرياضية، إنها تحب البدلات«.

ومرة أخرى في عام 2008، تم الكشف عن أن «شيلوه» طلبت أن يتم التعامل معها على أنها جون منذ أن كانت في الثانية من عمرها.

المصرى اليوم

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