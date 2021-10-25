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بعثة الدائمة بجنيف تنظم اليوم ندوة حول تطور حقوق المرأة المصرية

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بعثة مصر الدائمة بجنيف تنظم اليوم ندوة حول تطور حقوق المرأة المصرية بعثة الدائمة بجنيف تنظم اليوم ندوة حول تطور حقوق المرأة المصرية

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تنظم بعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، اليوم الاثنين، ندوة بمقر البعثة حول تطور حقوق المرأة في مصر، بمشاركة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة وبحضور عدد كبير من رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في جنيف، وممثلي المنظمات الدولية، والصحفيين، والمهتمين بالشأن المصري من الأساتذة والطلاب بالجامعات السويسرية والمصريين المقيمين في جنيف.

وقال السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن هذه الندوة تأتى على هامش مشاركة وفد مصرى برئاسة الدكتورة مايا مرسى في أعمال لجنة مناهضة التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة التي من المقرر أن تناقش تقرير مصر الدورى غدا الثلاثاء.

وأضاف جمال الدين «أن الندوة ستستعرض الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أقرها السيد رئيس الجمهورية كخارطة طريق للمرأة المصرية، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية العديدة والتطورات التي تم إقرارها على مدار السنوات الماضية لكفالة المساواة الكاملة والفرص المتكافئة للمرأة المصرية في كافة المجالات ولحمايتها من جميع أشكال العنف.

وأوضح مندوب مصر الدائم بجنيف أن الحدث سيتناول استعراضا لما يخص المرأة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها رئيس الجمهورية الشهر الماضي، من نتائج مستهدف تنفيذها خلال الفترة من 2021-2026، وذلك فيما يتصل بالتمكين السياسي للمرأة وفي دوائر صنع القرار، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وحماية المرأة من جميع أشكال العنف والممارسات الضارة.

وأبرز السفير جمال الدين أن تلك الندوة تأتي في إطار سلسلة من الفعاليات التي تنظمها البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف لإبراز الجوانب المختلفة لجهود الدولة المصرية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر، في إطار رؤية وطنية ترتكز على إعمال الحقوق الأساسية للمواطن المصري باعتباره محور العملية التنموية وصولا لبناء الجمهورية الجديدة التي تليق بمصر والمصريين.

المصرى اليوم

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