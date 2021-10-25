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تحالف بين جوجل وفيسبوك لمحاصرة "أبل"

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تحالف بين جوجل وفيسبوك لمحاصرة "أبل" تحالف بين جوجل وفيسبوك لمحاصرة "أبل"

تحالف بين جوجل وفيسبوك لمحاصرة

أعلنت شركتا "جوجل" و"فيسبوك" الأمريكيتان، عن تحالفهما؛ لمحاصرة منافستهما "أبل" الأمريكية وسياسات الخصوصية الخاصة بها.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، أن جوجل وفيسبوك ستتعاونان مع بعضهما للتغلب على أدوات الخصوصية في "أبل" ومتصفحها "سفاري" عبر هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد".

وتسعى كل من جوجل وفيسبوك لمواجهة إبطاء المبادرات التنظيمية الأخرى المتعلقة بالخصوصية عبر أجهزة "أبل"، مُلَمّحتين إلى أنهما قد تضطران إلى رفع دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار؛ ما لم تَمتثل "أبل" بالسماح لهن بتطبيق سياسات الخصوصية الخاصة بهما.

وكانت جوجل فعليًّا قد رفعت دعوى قضائية ضد أبل في ديسمبر 2020، متهمة محرك بحث سفاري، بالانخراط في عملية تواطؤ لتزوير المزادات، بتطبيق سياسات خصوصية منفصلة عن تطبيقاتها.

لكن التعاون الأخير بين جوجل وفيسبوك سيركز على مجال الإعلان عبر الإنترنت، ومواجهة مساعي "أبل" لتحجيم أنشطتهما في محرك البحث ومتصفح سفاري.

وستعمل كل من جوجل وفيسبوك لتحسين قدرة فيسبوك على التعرف على المستخدمين الذين يستخدمون متصفحات بها ملفات تعريف الارتباط المحظورة لديهما عبر أجهزة "أبل" الشهيرة.

وبدأت "أبل" في تنفيذ إجراءات حماية الخصوصية في منتجاتها منذ عام 2018، وهو ما أثار حفيظة شركات تقنية كبرى عديدة؛ لأنها منحت المواقع الأخرى المنافسة 30 يومًا فقط لتوفيق أوضاعها أو منعها من الولوج نهائيًّا عبر المتصفح؛ وهو ما تَسبب في خسائر فادحة لشركتيْ جوجل وفيسبوك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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