العواد: نعمل مع مراكز الحماية من العنف في تلبية متطلباتها مع الجهات ذات العلاقة

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رئيس هيئة حقوق الإنسان شارك في منتدى الأسرة السعودية .. وناقش أهم القضايا

شارك رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في الجلسة الحوارية بمنتدى الأسرة السعودية بعنوان "دور الأسرة في منظومة التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030"، الذي نظّمه مجلس شؤون الأسرة بالتزامن مع الذكرى الخامسة لرؤية المملكة 2030، لطرح ومناقشة أهم قضايا الأسرة المعاصرة.

وأوضح الدكتور العواد، خلال الجلسة العلاقة التي تربط هيئة حقوق الإنسان بمجلس شؤون الأسرة الذي وصفه بالشريك الإستراتيجي للهيئة، مبيناً أنه توجد عدة لجان للأسرة في الهيئة، مثل لجنة حقوق المرأة، ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها التي تستهدف منحهم حقوقهم كافة من الصحة والتعليم وغيرهما.

وأشار إلى أن الهيئة تقوم بالتواصل المباشر مع الجهات الحكومية والجهات شبه الحكومية؛ كالبرلمانات ومنظمات حقوق الإنسان التي تركز فيها على إصلاحات المملكة في مجال حقوق الإنسان، والعمل مع مراكز الحماية من العنف في تلبية متطلباتها مع الجهات ذات العلاقة، لمعالجة بلاغات العنف وقضايا الطلاق والحضانة والنفقة، حيث ساعدت جهود الهيئة مع الجهات المختصة بتقليل هذه البلاغات.