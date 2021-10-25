الأول بالشرق الأوسط.. "سليمان الحبيب" بالخُبر يعلن تشغيل أحدث مركز للطب النووي

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بيئة مثالية تتميز بقدرات تشخيصية فائقة الدقة وتعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي

أعلن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر عن تشغيله أحدث مركز للطب النووي، والأول من نوعه بالشرق الأوسط، وتأتي هذه الخطوة التطويرية النوعية بعد أن اجتاز المركز اشتراطات ومتطلبات السلامة والأمان كافة.

ويتميز المركز الذي يعد أحدث إصدارات شركة "Siemens" الألمانية، بقدرات تشخيصية فائقة الدقة، إذ يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى أنه يضيف خدمات تشخيصية وعلاجية جديدة وفريدة من نوعها، مع الالتزام الصارم بالمعايير الدولية للجودة والأمان والسلامة، وتشرف عليه كفاءات طبية مؤهلة ومدربة وحاصلة على شهادات عليا من أعرق الجامعات الأمريكية والكندية، وتمتلك خبرات نوعية كبيرة في تشخيص وعلاج الأورام؛ ما يجعل المركز الوجهة الأولى للمرضى والمراجعين.

ويضم المركز عدداً من الوحدات المشعة المختصة بالتشخيص والعلاج ومختبراً متخصصاً، وأجهزة تتميز بتوفير نسب أمان عالية للمريض، ويطبق إجراءات صارمة جداً للسيطرة على المواد المشعة لضمان أعلى درجات الدقة والأمان والتعقيم.

ويوفر المركز لمراجعيه ما يزيد على "100" فحص تشخيصي في بيئة مثالية خالية من المخاطر، وتشمل فحوصات الأورام والأمراض القلبية والتنفسية، وأمراض العظام والمفاصل والمسالك البولية والغدد الصماء والغدة الدرقية، وأيضاً أمراض الكبد والالتهابات والصرع والأعصاب، ويسهم كذلك في علاج بعض الأورام؛ كأورام الغدة الدرقية والسرطان اللمفاوي، وأيضاً سرطان الغدد الصماء وأورام الكبد وعلاج النزيف المفصلي وغيرها.

وسيشكل هذا المركز نقلة نوعية في الرعاية الصحية، نظراً لما يتوافر فيه من تقنيات متقدمة، تمكّنه من تقديم رعاية متطورة في تشخيص وعلاج حالات التصوير النووي للعظام، وفحص الجسم باستخدام خلايا الدم البيضاء، فضلاً عن فحص البكتيريا باستخدام الكربون، وفحص وظيفة المعدة والمريء، وكذلك الفحص النووي للمرارة، وتصوير الرئتين، والفحص النووي للكلى والغدد مع إمكانية التصوير لكامل الجسم أو تصوير الأعضاء الداخلية لأيّ جزءٍ بجسم المريض.

ومن أبرز الأجهزة التي تم تأمينها بالمركز ولأول مرة بالقطاع الخاص جهاز التصوير البوزيتروني المقطعي Biograph Vision CT Digital Technology PET/ الذي يتميز بسرعته ودقته التصويرية العالية للكشف عن الأورام، سواء بمسح كامل للجسم أو أي من أعضائه بأقل جرعة ممكنة من النظائر المشعة، مع القدرة على تخصيص الفحص لكل مراجع على حدة بناءً على التفصيل التشريحي للجسم. كما يحوي أيضاً على تقنية التشخيص الفوتوني المقطعيSymbia Intevo SPECT-CT والمعروفة بدقتها العالية وسرعتها في التصوير التخصصي؛ كتصوير عضلة القلب والأوعية الدموية لمراقبة التروية وحركة الدورة الدموية، إضافة إلى تشخيص أمراض المسالك البولية المزمنة والكشف الدقيق عن الخلايا السرطانية الصغيرة جداً سواء كانت خلايا مستقرة او منتشرة مقارنة بالأجهزة البوزترونية الأخرى.

ونجح المركز في تأمين جهاز PET CT. SCAN الذي يتميز بقدرة تصويرية عالية في تشخيص واكتشاف الأورام والأمراض القلبية بشكل غير تداخلي، ويقدم نتائج أكثر دقة في زمن أقل، كما يضم المركز جهاز Gamma Camera وهو من الأجهزة المتقدمة والمتخصصة لاكتشاف حالات سرطان العظام وأمراض الكلى والغدد الصماء وأمراض الجهاز التنفسي والهضمي.