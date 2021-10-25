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الرئيس الجزائري يأمر بعدم تجديد عقد الغاز مع المغرب
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الأحد 31 أكتوبر 2021 08:47 مساءً
"تقويم التعليم" توقِّع اتفاقية لاعتماد 56% من البرامج الأكاديمية في جامعة حائل
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الأحد 31 أكتوبر 2021 08:47 مساءً
ماجد عبدالله : "التفاف الجميع هو الحل للعودة لطريق الانتصارات"
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الأحد 31 أكتوبر 2021 08:47 مساءً
غلاسكو.. كيف تدعم المملكة الجهود الدولية في مواجهة كارثة المناخ؟
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الأحد 31 أكتوبر 2021 08:47 مساءً
غداً الاثنين.. موسم الرياض يعلن افتتاح "بوليفارد رياض سيتي" بفعاليات عالمية تقام لأول مرة
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الأحد 31 أكتوبر 2021 08:47 مساءً
الجيش اليمني يقتل 7 متمردين حوثيين بينهم قائد ميداني خلال مواجهات بتعز
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الأحد 31 أكتوبر 2021 08:47 مساءً
محافظ الأفلاج يلتقى عميد الدراسات الإنسانية و يبحثان تعزيز التعاون المشترك
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الأحد 31 أكتوبر 2021 08:47 مساءً
للمرة الثانية في تاريخ اللعبة.. المصارعة السعودية تشارك في بطولة العالم
-
الأحد 31 أكتوبر 2021 08:47 مساءً
"حمدوك" يشترط تحقيق 4 مطالب قبل التفاوض مع الجيش
-
الأحد 31 أكتوبر 2021 08:47 مساءً
محافظ النماص يدشِّن مبادرة السعودية الخضراء وتحسين المشهد الحضري
-
الأحد 31 أكتوبر 2021 08:47 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
خروج السودانيين إلى شوارع الخرطوم رفضا لاستيلاء الجيش على السلطة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 25 أكتوبر 2021 10:18 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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