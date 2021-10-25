أماكن الكثافات فى الصباح

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تشهد حركة الطرق فى الفترة الصباحية حالة من التكدس المرورى فى معظم المحاور منها
كوبرى 6 أكتوبر فى الاتجاه القادم من مدينة نصر إلى مناطق وسط المدينة والجيزة
كوبرى ١٥ مايو فى الاتجاه القادم من الجيزة إلي التحرير ومدينة نصر
صلاح سالم فى اتجاه العباسية للمطار
منطقة رمسيس ووسط البلد
صلاح سالم فى الاتجاه القادم من المطار للعباسية والاوتوستراد
كوبري قصر النيل وكوبرى حدائق القبة
ميدان التحرير وميدان طلعت حرب و رمسيس وميدان العتبة
شوارع الأزهر والحسين وبورسعيد وعبد العزيز وميدان الخلفاوي
طريق الكورنيش النيل وشارع شبرا وشارع القصر العيني