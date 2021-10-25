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قوات الأمن تلقي القبض على لصوص أغطية بالوعات الصرف الصحي بسوهاج

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قوات الأمن تلقي القبض على لصوص أغطية بالوعات الصرف الصحي بسوهاج قوات الأمن تلقي القبض على لصوص أغطية بالوعات الصرف الصحي بسوهاج

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ألقت قوات أمن سوهاج، القبض على لصوص أغطية بالوعات الصرف الصحى بمنطقة حى شرق مدينة سوهاج، وذلك عقب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتحرير محضر إداري رقم 5616، بواقع سرقة أغطية الصرف الصحي وتم ضبط المتهمين مرتكبى الواقعة.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، مضيفًا أنه تم التعرف على اللصوص من خلال تم نشره بمواقع التواصل الاجتماعي، يوضح كيفية قيام مرتكبى الحادثة بالسرقة.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، على أن هناك تعاون تام مع مديرية امن سوهاج للقبض على لصوص أغطية بالوعات الصرف الصحي، والتى تعرض حياة المواطنين للخطر، كما ناشد رئيس مياه سوهاج المواطنين بضرورة الابلاغ الفوري عن سرقة اغطية بالوعات الصرف الصحي، ونشر الفيديوهات التي تساعد في القبض على اللصوص بهدف التصدى لتلك الظاهرة للحفاظ على سلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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